Im więcej pary, tym silniejszy niż genueński. A Morze Śródziemne się grzeje

Wanda Woźniak
Wanda Woźniak
Źródło: Shutterstock
Burze w Europie są coraz gwałtowniejsze. Powodzie coraz częstsze. U brzegów Hiszpanii, Włoch czy Chorwacji pojawiają się stworzenia widywane wcześniej tylko w Indo-Pacyfiku. "Ogniste robaki" pożerają urobek rybaków. Znikają dzikie małże i koralowce, a ryby, które znamy, uciekają w zimniejsze wody. Wszystkie te zjawiska łączy wspólna przyczyna: Morze Śródziemne ogrzewa się w rekordowo szybkim tempie.
Według danych Copernicus (unijnego programu obserwacji Ziemi) temperatura powierzchni wody Morza Śródziemnego 29 czerwca wyniosła 26,01 stopnia Celsjusza. To o trzy stopnie więcej niż wynosi średnia pomiarów o tej porze roku (z danych dotyczących okresu od 1991 do 2020 roku). Tak rozgrzanego morza w czerwcu jeszcze nie było, podobne wartości osiągało zazwyczaj dopiero w sierpniu.

Najwyższą wartość (30,5 st. C) pokazały tego lata termometry u wybrzeży hiszpańskich Balearów. "Woda w Morzu Śródziemnym się gotuje" - napisał dziennikarz "El Pais".

Jak wyliczyli ekolodzy z WWF, temperatura Morza Śródziemnego wzrasta nawet o 20 procent szybciej niż w innych morzach i jest to skutek zmian klimatycznych.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) przewiduje w raporcie AR6 (Szóstym Raporcie Oceny), że do 2100 roku termometry na powierzchni wody wskażą od 3,5 do 4,5 stopnia Celsjusza więcej niż dziś.

Badacze nie mają wątpliwości: "tropikalizacja" dzieje się na naszych oczach. A im cieplejsza woda, tym bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe w całej Europie, większe zmiany w ekosystemie i poważniejsze konsekwencje dla rybołówstwa, o czym więcej za chwilę.

Źródło: Kontakt24/ Machaj

Dlaczego tak się grzeje?

Nazwa "Morze Śródziemne" pochodzi od łacińskiego "Mediterraneum", czyli "morze w środku lądu". Zbiornik ma około 2,5 miliona kilometrów kwadratowych powierzchni. Dlaczego jego temperatura wzrasta w tak dużym tempie? Odpowiada Bogdan Chojnicki, klimatolog, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wanda Woźniak
