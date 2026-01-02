Ile Ukrainy okupuje Rosja? Analitycy publikują dane

Wojna w Ukrainie - zdjęcia rosyjskiego resortu obrony Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

4336 kilometrów kwadratowych powierzchni to około 0,72 procent całego terytorium Ukrainy. Tyle zdobyły w 2025 roku siły agresora.

W sumie, od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2026 roku, przyrost okupowanej przez Rosję powierzchni wyniósł 7463 kilometrów kwadratowych, czyli 1,28 procent całego terytorium Ukrainy - podał w czwartkowym podsumowaniu DeepState.

"W porównaniu z poprzednimi latami rok 2025 był trudny dla Sił Obrony Ukrainy" - ocenili analitycy projektu, który monitoruje sytuację na froncie i współpracuje z resortem obrony w Kijowie między innymi w zakresie zdobywania informacji, na podstawie których powstają mapy.

DeepState: За 2025 рік РФ окупувала понад 4000 км² української території pic.twitter.com/SojzlkZaaR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 1, 2026 Rozwiń

Według szacunków DeepState, w zeszłym roku Rosjanie zajęli kolejne 0,6 procent obwodu dniepropietrowskiego, 1 proc. - sumskiego, 1,3 proc. - charkowskiego, 2,1 proc. - zaporoskiego, 0,6 proc. - ługańskiego i 10,6 proc. - donieckiego.

Obwody sumski, charkowski, doniecki i ługański graniczą z Rosją.

Dane od aneksji Krymu

Zdobycze terytorialne Rosji w Ukrainie od 2014 roku, kiedy zaanektowała Krym i wsparła militarnie separatystów w Donbasie, którzy utworzyli tak zwane republiki ludowe w Doniecku i Ługańsku, stanowią 116 165 kilometrów kwadratowych, czyli 19,25 procent całego terytorium Ukrainy.

DeepState podaje, że okupowany jest co piąty kilometr kwadratowy ziemi ukraińskiej.

Wojna w Ukrainie (01.01.2026) Źródło: PAP

Rosja okupuje w całości zaanektowany Krym (całkowita powierzchnia półwyspu to 27 tysięcy kilometrów kwadratowych), 99,6 procent obwodu ługańskiego (25 tysięcy kilometrów kwadratowych), 78,1 procent obwodu donieckiego (około 20 tysięcy kilometrów kwadratowych), 74,8 procent obwodu zaporoskiego (około 15 tysięcy kilometrów kwadratowych), 72 procent obwodu chersońskiego na południu kraju (około 13 tysięcy kilometrów kwadratowych).

Znaczne części obwodów donieckiego i ługańskiego zostały zajęte przez prorosyjskich separatystów, wspieranych przez rosyjską armię w czasie walk w 2014 roku.

Sytuacja w Donbasie Źródło: Michał Czernek/PAP

Trudne rozmowy i żądania Putina

Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy wciąż się toczą, jednak żądania przywódcy Rosji Władimira Putina są niezmienne - chce, aby jego wojska rosyjskie zajęły cały Donbas, czyli pozostałą część obwodu donieckiego, niezdobytą od ponad dekady.

Władze w Kijowie stanowczo się z tym nie zgadzają.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji" Zobacz cały materiał