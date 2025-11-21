Holenderskie Patrioty w drodze do Polski

Amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot Źródło: US Army

Holandia rozpoczęła w tym tygodniu przerzut około 300 żołnierzy oraz dwóch systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot do Polski. Zgodnie z zapowiedzią ministra obrony Holandii Rubena Brekelmansa holenderski kontyngent osiągnie pełną gotowość 1 grudnia i będzie działał do 1 czerwca 2026 roku.

Celem misji jest ochrona natowskiego węzła logistycznego, przez który przechodzi pomoc dla Ukrainy.

Na miejscu pracują już kwatermistrzowie przygotowujący teren pod tymczasową bazę. W kolejnych tygodniach dołączą operatorzy systemów, którzy przejmą nadzór nad polską przestrzenią powietrzną.

Praca w warunkach realnego zagrożenia

Za przygotowanie komponentu Patriot odpowiada dowódca jednostki DGLC, pułkownik Olav Spanjer. Nie potwierdzono, czy pełni on funkcję dowódcy całej misji.

System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot

Spanjer podkreślił w rozmowie z regionalnym nadawcą Omroep Brabant, że napięcie w regionie rośnie, a ostatnie rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę doprowadziły do poderwania polskich myśliwców i czasowego zamknięcia lotnisk.

- Mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli użyć Patriotów - to oznaczałoby, że sytuacja naprawdę wymknęła się spod kontroli - powiedział. Dodał, że obserwowanie na radarach rzeczywistych trajektorii rakiet nad Ukrainą może być dla żołnierzy psychicznie obciążające, bo nie są to już ćwiczenia, lecz realne zagrożenia i potencjalne ofiary.

Holenderskie Patrioty w Polsce

Holandia wysyła do Polski najnowszą wersję systemu Patriot, wyposażoną w zmodernizowane radary i oprogramowanie. Patriot w wariancie PAC-3 jest przeznaczony do przechwytywania m.in. rakiet balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Pojedynczy pocisk PAC-3 kosztuje ok. 4 mln euro.

Obok Patriotów rozmieszczony zostanie również system NASAMS, służący do zwalczania celów nisko lecących, w tym rakiet manewrujących. Oddzielna jednostka będzie odpowiadać za obronę bazy przed dronami.

System Patriot jest szeroko stosowany w Ukrainie, gdzie odegrał kluczową rolę w odpieraniu rosyjskich ataków rakietowych. Według holenderskiego resortu obrony wysłanie systemów do Polski ma znaczenie zarówno operacyjne, jak i symboliczne – potwierdza zaangażowanie Hagi w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

