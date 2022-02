Hiszpania stawia na ostrzejszą ochronę praw zwierząt. Pierwsza taka państwowa regulacja przyjęta przez rząd

Byłaby to pierwsza państwowa regulacja dotycząca relacji zwierząt domowych i ich opiekunów, bądź - jak to zostało określone w projekcie - "osoby odpowiedzialne". Dokument zawiera 24 zakazy i 10 obowiązków.

- Zmierzamy do zmniejszenia rozbieżności pomiędzy zdrowym rozsądkiem, który nakazuje nam chronić mieszkające z nami zwierzęta, a istniejącym prawem - powiedziała ministra do spraw praw społecznych i Agendy 2030 Ione Belarra. Zwróciła uwagę, że Hiszpanie stają się z każdym dniem coraz bardziej wrażliwi w kwestii praw zwierząt.

Surowe kary za przemoc wobec zwierząt

Projekt omija korridę

- Z przykrością doszliśmy do wniosku, że ten kraj potrzebuje szerszej debaty na temat korridy, a projekt tej ustawy był pilnie potrzebny dla wszystkich zwierząt domowych i dzikich, żyjących w niewoli - powiedział agencji Reutera rządowy ekspert do spraw praw zwierząt Sergio Torres. - Nie oznacza to, że nie wrócimy do tej kwestii w przyszłości - dodał.