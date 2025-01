Zaginęła 20 lat temu. Policja kuje ściany kościoła szukając ciała

Hiszpańska policja w czwartek weszła do kościoła w Miranda de Ebro, szukając ciała ponownie zaginionej przed 20 laty Marisy Villaquirán. Śledczy ponownie otworzyli sprawę zaginięcia kobiety, której ciała nigdy nie odnaleziono. Śledczy w ramach poszukiwań rozkuli ściany i podługi świątyni.

Po otrzymaniu "nowych i wiarygodnych" informacji policja ponownie wszczęła śledztwo w sprawie Marisy Villaquirán, informują hiszpańskie media. Kobieta zaginęła 7 grudnia 2004 roku w Miranda de Ebro, miejscowości położonej na północy Hiszpanii . Świadkowie widzieli, jak były mąż siłą wyciągnął ją wówczas z miejsca pracy i w asyście innego mężczyzny zaciągnął do samochodu. Choć ciała 38-latki nigdy nie odnaleziono, po czasie uznano ją zmarłą.

Szukają ciała w kościele

Zarządzający parafią ksiądz zapewnił z kolei media, że funkcjonariusze "niczego nie znajdą". Działania śledczych na terenie świątyni określił on mianem "haniebnych".

Zaginiona w 2004 roku Marisa Villaquirán

Czwartkowe działania policji w kościele przyciągnęły na miejsce wielu mieszkańców Miranda de Ebro, którzy nie zapomnieli o głośnej sprawie Villaquirán sprzed lat. Służby w piątek kontynuowały działania, przyznają jednak, że jak na razie nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu. Telewizja Telecinco przypomina, że policja prowadziła już w przeszłości działania na terenie kościoła, ale i wtedy nie odnalazła tam istotnych dla sprawy Villaquirán dowodów.

Zdaniem policji za zniknięcie kobiety odpowiada jej były mąż Rafael Gabarri. Jak ustalili śledczy, działając we współpracy z innym mężczyzną, 7 grudnia 2004 roku wyciągnął on Villaquirán z budynku, w którym ta pracowała jako sprzątaczka, i zaciągnął ją do swojego samochodu.