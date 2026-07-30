Tłumy migrantów dotarły do Ceuty. Władze o "kryzysie"
Agencja EFE podała, że w ostatnich dniach do hiszpańskiej Ceuty dotarło około 1,5-2 tysięcy migrantów z Maroka, opływając falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. To przekroczyło możliwości miasta w zakresie opieki i przyjmowania uchodźców - oceniła agencja.
Na nagraniach z wybrzeża Ceuty widać migrantów płynących na dmuchanych kołach lub z płetwami.
W hiszpańskich mediach pojawiły się też nagrania z momentu, w którym tłum migrantów przekracza granicę i wbiega do miasta.
Enklawa prosi o pomoc rząd
Szef lokalnych władz Ceuty Jesus Vivas nazwał obecną sytuację "kryzysem humanitarnym i społecznym", wzywając rząd centralny do ogłoszenia stanu wyjątkowego i ustanowienia "jednego dowództwa" na szczeblu państwowym w celu opanowania sytuacji.
W ocenie MSW ogłoszenie stanu wyjątkowego nie jest możliwe, ponieważ nie jest on przewidziany w przypadku kryzysów migracyjnych. Resort zapewnił, że dysponuje zasobami dla zagwarantowania zarówno bezpieczeństwa i kontroli migracyjnej, jak i niezbędnej pomocy humanitarnej.
W piątek do Ceuty ma udać się hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska, aby śledzić rozwój sytuacji oraz spotkać się z tamtejszymi władzami.
Dziennik "El Pais" zauważył, że sytuacja przypomniała o kryzysie z 2021 roku, kiedy to co najmniej 5 tysięcy migrantów zdołało przedostać się do Ceuty w ciągu jednego dnia, omijając falochron. Wówczas władze Hiszpanii zdecydował się wysłać na miejsce wojsko.
Premier Hiszpanii reaguje
Do zdarzenia odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zapewnił o "pełnym zaangażowaniu" rządu w przygotowanie "odpowiednich środków" i reakcji na sytuacje. Jak dodał, w tej sprawie Madryt współpracuje z władzami Maroka.