Świat Tłumy migrantów dotarły do Ceuty. Władze o "kryzysie" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Migranci przekroczyli granicę Maroka i hiszpańskiej Ceuty Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Reduan Dris

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Agencja EFE podała, że w ostatnich dniach do hiszpańskiej Ceuty dotarło około 1,5-2 tysięcy migrantów z Maroka, opływając falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. To przekroczyło możliwości miasta w zakresie opieki i przyjmowania uchodźców - oceniła agencja.

Na nagraniach z wybrzeża Ceuty widać migrantów płynących na dmuchanych kołach lub z płetwami.

Migranci dopłynęli do hiszpańskiej Ceuty Źródło: Reuters

W hiszpańskich mediach pojawiły się też nagrania z momentu, w którym tłum migrantów przekracza granicę i wbiega do miasta.

‼️ Las impactantes imágenes de cientos de inmigrantes entrando a pie a Ceuta a través de la frontera que une España y Marruecos



🔴 Sigue la última hora de la crisis migratoria aquí: https://t.co/tLk74LFRHu pic.twitter.com/TvXuMmCnjJ — Cadena SER (@La_SER) July 30, 2026 Rozwiń Migranci przekroczyli granicę Ceuty Źródło: X

Enklawa prosi o pomoc rząd

Szef lokalnych władz Ceuty Jesus Vivas nazwał obecną sytuację "kryzysem humanitarnym i społecznym", wzywając rząd centralny do ogłoszenia stanu wyjątkowego i ustanowienia "jednego dowództwa" na szczeblu państwowym w celu opanowania sytuacji.

W ocenie MSW ogłoszenie stanu wyjątkowego nie jest możliwe, ponieważ nie jest on przewidziany w przypadku kryzysów migracyjnych. Resort zapewnił, że dysponuje zasobami dla zagwarantowania zarówno bezpieczeństwa i kontroli migracyjnej, jak i niezbędnej pomocy humanitarnej.

W piątek do Ceuty ma udać się hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska, aby śledzić rozwój sytuacji oraz spotkać się z tamtejszymi władzami.

Dziennik "El Pais" zauważył, że sytuacja przypomniała o kryzysie z 2021 roku, kiedy to co najmniej 5 tysięcy migrantów zdołało przedostać się do Ceuty w ciągu jednego dnia, omijając falochron. Wówczas władze Hiszpanii zdecydował się wysłać na miejsce wojsko.

Tysiące emigrantów przekroczyło granicę w Ceucie w Afryce Północnej Migranci na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA Migranci na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA Migranci na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA Migranci na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Premier Hiszpanii reaguje

Do zdarzenia odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zapewnił o "pełnym zaangażowaniu" rządu w przygotowanie "odpowiednich środków" i reakcji na sytuacje. Jak dodał, w tej sprawie Madryt współpracuje z władzami Maroka.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026 Rozwiń Premier Hiszpanii o sytuacji na granicy Ceuty Źródło: X

Źródło: Google Maps