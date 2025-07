Sąd Karny i Administracyjny Hiszpanii (Audiencia Nacional). Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Hiszpański Sąd Najwyższy odrzucił we wtorek odwołanie prokuratora generalnego Alvaro Garcii Ortiza w sprawie wniosku o postawienie go w stan oskarżenia. Śledczy zarzucają mu ujawnienie w marcu 2024 roku poufnych informacji ze śledztwa przeciwko oskarżanemu o oszustwa podatkowe partnerowi szefowej Wspólnoty Madrytu i opozycyjnej polityczki Isabel Diaz Ayuso.

Na początku czerwca sędzia Sądu Najwyższego Angel Hurtado podjął decyzję o postawieniu w stan oskarżenia prokuratora generalnego. Sąd uznał we wtorek, że istnieją wystarczające dowody do osądzenia Garcii Ortiza, który nie przyznaje się do winy.

W jego obronie konsekwentnie występują przedstawiciele rządu Pedro Sancheza. "Zawsze wierzyliśmy w niewinność prokuratura generalnego, choć szanujemy decyzje wymiaru sprawiedliwości" – przekazały źródła rządowe, cytowane przez dziennik "La Vanguardia".

"Ktokolwiek zasiada na ławie oskarżonych, nie może ścigać przestępstw. Prokurator generalny musi natychmiast podać się do dymisji" – zaapelował na portalu X lider opozycyjnej Partii Ludowej (PP) Alberto Nunez Feijoo.

Bezprecedensowy proces

Jeśli Garcia Ortiz nie złoży rezygnacji z pełnionej funkcji, będzie to pierwszy proces prokuratora generalnego w historii demokratycznej Hiszpanii. Jak podał portal El Confidencial, partner Ayuso, Alberto Gonzalez Amador, domaga się m.in. czterech lat więzienia dla szefa prokuratury.

Wtorkowa decyzja sądu to kolejny cios dla mniejszościowego rządu Sancheza, który od tygodni znajduje się pod presją w związku z aferą korupcyjną w najbliższym otoczeniu premiera.