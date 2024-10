Do zdarzenia doszło na Hawajach. Komunikat z opisem zdarzenia opublikowała w czwartek Amerykańska Straż Przybrzeżna (USCG). Wynika z niego, że w środę ok. godz. 19:30 straż pożarna z Honolulu powiadomiła lokalną Straż Przybrzeżną Hawajów o tym, że 17-latek oddalił się od swoich kolegów z licealnej drużyny wioślarskiej. Zgłoszenie wskazywało, że chłopak wywrócił się, będąc w swoim kajaku, a nie ma na sobie kamizelki ratunkowej.

17-latka uratowano po kilkunastu godzinach

Ratownik, który wyciągnął 17-latka z wody, powiedział podczas konferencji prasowej, że chłopak poinformował go, że próbował wykorzystać kajak jak deskę do pływania, by wrócić do brzegu, ale prąd wody był zbyt silny. Dodał, że młody kajakarz był "w szoku" i mówił, że martwi się o matkę, która "na pewno się za nim stęskniła".