Exit poll: Socjaldemokraci wygrywają w Hamburgu. Skrajna prawica poza parlamentem

Socjaldemokraci z obecnym burmistrzem Hamburga Peterem Tschentscherem na czele wygrali niedzielne wybory do lokalnego parlamentu w tym portowym mieście na prawach landu - wynika z pierwszych sondażowych wyników exit poll. Prawicowej Alternatywie dla Niemiec (AfD) nie udało się wejść do parlamentu.

Będzie to miało znaczenie przy negocjacjach na temat kontynowania koalicji rządowej z jedynym politycznie realnym partnerem - Zielonymi. Partia ta nie dość, że znalazła się na drugim miejscu z 25,5 proc. poparciem, to udało jej się poprawić wynik o 13,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednimi wyborami.

Exit poll: parlament Hamburga bez AfD

Na chadeków z CDU zagłosowało, według prognoz, 11,5 proc. mieszkańców drugiego pod względem wielkości miasta Niemiec, które podobnie jak Berlin i Brema funkcjonuje jako land. Jest to najgorszy wynik CDU w Hamburgu w historii i strata w porównaniu z 2015 r.o 4,4 pkt. proc.

Do ogłoszenia oficjalnych wyników niczego nie może być pewna liberalna FDP. Według sondażu dostała ona 5 proc. (-2,4 pkt. proc.), czyli znajduje się na granicy progu wyborczego.

Wszystko wskazuje na to, że poza parlamentem znalazła się AfD, na którą głosowało 4,7 proc. (-1,4 pkt. proc.). Hamburg był pierwszym landem zachodnich Niemiec, gdzie w 2015 r. ugrupowanie to wprowadziło swoich przedstawicieli do lokalnego parlamentu.