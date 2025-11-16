Hamas popełnił zbrodnie wojenne. Czy to usprawiedliwia Netanjahu?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Steve Crawshaw, który dzisiaj stawia znak równości pomiędzy Netanjahu i Putinem, w przeszłości był dyrektorem brytyjskiego oddziału Human Rights Watch oraz Biura Sekretarza Generalnego Amnesty International. Wcześniej przez wiele lat pracował jako główny korespondent zagraniczny dziennika "The Independent". Studiował język rosyjski i niemiecki na uniwersytetach w Oksfordzie i Petersburgu, a w latach 1978–1981 mieszkał w Polsce.

Jacek Tacik: Zacznijmy do zbrodniarzy.

Steve Crawshaw: Władimir Putin i Benjamin Netanjahu. Jeszcze kilka lat temu wydawało się nieprawdopodobne, żeby przywódcy Rosji i Izraela byli ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Baszar al-Assad - były prezydent Syrii. Za jego rządów zginęło pół miliona Syryjczyków. Na razie jest nieuchwytny - ukrywa się w luksusowym mieszkaniu w Rosji. Nie ma jednak władzy. Jest zależny od Putina.

Stawia pan znak równości pomiędzy Putinem, Netanjahu i Al-Assadem?

Tak.

Gdyby zadał mi pan to pytanie dwa lata wcześniej, nie potrafiłbym na nie jednoznacznie odpowiedzieć.

Putin uderzył w Ukrainę - bez pretekstu, po prostu realizował swoje imperialne wizje; Netanjahu został sprowokowany do wojny. Hamas zaatakował jego kraj, zabił 1200 osób, porwał ponad 250.

Po dwóch latach sytuacja jest jednak inna. To, co robi Putin w Ukrainie, niewiele różni się od tego, co Netanjahu robi w Strefie Gazy.

Zginęło 70 tysięcy Palestyńczyków. Izrael broni się, że to nie on wypowiedział wojnę, że gdyby nie działania Hamasu, na pewno by do niej nie doszło. No nie! Tak to nie działa; nie możesz się mścić, mordować cywilów, niszczyć miast przez kolejne lata, bo zostałeś zaatakowany.