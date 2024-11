Nie jeden, a dwa samoloty zostały ostrzelane podczas próby lądowania w stolicy Haiti Port-au-Prince - przekazał we wtorek portal telewizji ABC News. Ślad po kuli odnaleziono na zewnętrznej części samolotu linii JetBlue, który leciał z Haiti do Nowego Jorku. Wcześniej informowano o ostrzelaniu samolotu linii Spirit Airlines.

W poniedziałek wieczorem pojawiły informacje o ostrzelaniu samolotu linii Spirit Airlines. Portal ABC News podał we wtorek, że ostrzelany został jeszcze jeden. Amerykańska linia lotnicza JetBlue zgłosiła, że maszyna lecąca z Haiti do Nowego Jorku, została trafiona kulą - napisał ABC News.

JetBlue poinformowała w oświadczeniu, że zawiesza wszystkie loty do i z Haiti do 2 grudnia z powodu niepokojów społecznych w kraju. Portal ABC News, powołując się na komunikat Federalnej Administracji Lotnictwa, przekazał, że dwa inne samoloty, zmierzające na lotnisko w Port-au-Prince, zostały przekierowane w ramach "środków ostrożności".

Ostrzał lecącego samolotu

W poniedziałek portal dziennika "Miami Herald" napisał, że podczas podejścia do lądowania w haitańskiej stolicy Port-au-Prince doszło do ostrzału lecącego z Fort Lauderdale na Florydzie samolotu linii Spirit Airlines. Został on przekierowany do sąsiedniej Dominikany i wylądował bezpiecznie na lotnisku w Santiago de los Caballeros.