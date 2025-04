Skazany za zbrodnię przeciwko ludzkości, wyszedł na wolność po kilku miesiącach

Gwinea. Moussa Dadis Camara ułaskawiony Źródło: Reuters

Były przywódca junty wojskowej w Gwinei Moussa Dadis Camara został ułaskawiony. Wojskowy, skazany za zbrodnię przeciwko ludzkości, miał spędzić w więzieniu 20 lat, ale wyszedł na wolność po 8 miesiącach. Camara został uznany za winnego masakry na stadionie w 2009 roku, w której setki osób zabito lub zgwałcono.

Rządząca Gwineą junta w poniedziałek ułaskawiła skazanego w 2024 roku na 20 lat więzienia Moussę Dadisa Camarę. W więzieniu spędził on niecałe 8 miesięcy. Jako powód zwolnienia generała wskazano na jego rzekome problemy ze zdrowiem, nie przekazano jednak, na co ma chorować wojskowy.

Masakra w Konakry

Camara był mało znanym kapitanem armii, gdy przejął władzę w Gwinei w 2008 roku, po śmierci prezydenta Lansany Contego i przeprowadzonym po niej zamachu stanu. W trakcie rządów Camary doszło do jednej z największych masakr na ludności cywilnej w historii kraju. 28 września 2009 roku grupa około 50 tysięcy protestujących zebrała się na stadionie sportowym w Konakry, stolicy kraju, by wyrazić swój sprzeciw wobec ewentualnego startu Camary w wyborach prezydenckich i okazać chęć powrotu do rządów cywilnych. Wojsko otworzyło wówczas do nich ogień.

Poza bronią palną żołnierze korzystali też z noży i innych rodzajów broni. Jak szacuje ONZ, w wyniku ataku życie straciło co najmniej 156 osób, Human Rights Watch (HRW) mówi o 150-200 zmarłych. Dokładna liczba do dziś pozostaje nieznana. Niepewne są też szacunki na temat rannych - według HRW obrażenia odniosło ponad 1400 Gwinejczyków. W trakcie masakry doszło również do fali przemocy seksualnej ze strony żołnierzy, według obrońców praw człowieka co najmniej 109 kobiet i dziewcząt zostało zgwałconych.

Kilka dni przed ułaskawieniem Camary ogłoszono, że ofiary tamtej masakry otrzymają odszkodowania od byłego przywódcy junty i innych skazanych w tej sprawie. Zgodnie z szacunkami przytoczonymi przez BBC, wysokość odszkodowania, w zależności od doznanej krzywdy, ma wynosić równowartość od 93 do 667 tysięcy złotych.

Zbrodnia przeciwko ludzkości

Zdaniem HRW "zabójstwa, gwałty i inne nadużycia popełnione przez siły bezpieczeństwa 28 września 2009 roku i później osiągnęły poziom zbrodni przeciwko ludzkości". Taki zarzut usłyszał też w ubiegłym roku Moussa Dadis Camara. Wojskowy wypierał się odpowiedzialności za masakrę, obwiniając za nią żołnierzy. Uciekł z kraju niedługo po ataku, ale wrócił do niego w 2022 roku, by stanąć przed sądem. Został skazany po 22 miesiącach procesu.

W 2010 roku zastępca Camary zorganizował wybory prezydenckie, które wyniosły do władzy Alpha Condé. Urząd sprawował on do września 2021 roku, gdy w kolejnym zamachu stanu w Gwinei ponownie władzę przejęło wojsko.