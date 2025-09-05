Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pomożemy

Donald Trump w Białym Domu
Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone pomogą Ukrainie. Trwają prace nad gwarancjami bezpieczeństwa dla niej - powiedział w piątek prezydent Donald Trump. Zaznaczył, że państwa europejskie chcą w tym pomagać i wziąć na siebie ten ciężar.

- Pracujemy nad tym. Pomożemy im. Chcemy uratować wiele istnień i coś z tym zrobimy. Myślę, że ludzie oczekują, że pomożemy im (Ukrainie - red.). Europa będzie zdecydowanie pierwsza. Oni chcą być pierwsi. I chcą, żeby to się skończyło. I to się skończy (...) To wszystko się zbierze (w całość - red.) i się zakończy - powiedział Trump, pytany o sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy podczas podpisywania rozporządzenia o wejściu do użycia terminu Departament Wojny, zamiennie z Departamentem Obrony.

Kwestie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy były przedmiotem rozmów tzw. koalicji chętnych pomagającej Ukrainie w odpieraniu rosyjskiej agresji. W czwartek w posiedzeniu uczestniczyli najważniejsi politycy z około 30 krajów. Połączył się z nimi właśnie Donald Trump.

Sam przekonywał Europejczyków, by przestali finansować rosyjską kampanię, rezygnując z rosyjskiej ropy.

Jak powiedział po rozmowach liderów prezydent Francji Emmanuel Macron, aż 26 krajów zgodziło się na to, by - gdy nastanie rozejm albo pokój - uczestniczyć w tzw. siłach reasekuracyjnych w Ukrainie i wokół jej terytorum - na lądzie, w powietrzu i na wodzie.

Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AL DRAGO / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpPolityka zagraniczna USAUkrainaRosjaDonald TuskFrancjaPolityka zagraniczna FrancjiEmmanuel MacronWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
imageTitle
Alcaraz w finale US Open. Nie dał szans Djokoviciowi
EUROSPORT
Donald Trump w Ogrodzie Różanym
Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20
Świat
imageTitle
Szubarczyk przebudził się za późno. Odpadł z amatorem
EUROSPORT
pap_20231031_1U5
Egipt wysłał 40 tysięcy żołnierzy. "Przygotowuje się do ochrony terytorium"
Świat
PENTAGON 2 shutterstock_1071086909
Departament Obrony może być Departamentem Wojny. Trump podpisał dekret
Świat
imageTitle
Błysk Mbappe we Wrocławiu. Znakomita połowa Włochów
EUROSPORT
Ulewa w Lęborku
Samochody pływały w Lęborku, zerwane dachy w województwie łódzkim
METEO
Dzieci i młodzież wrócą do szkół 1 września
Dziewięciolatka zdała maturę. Z matematyki, fizyki i chemii
Ciekawostki
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
Pierwszy trening w Rydze za Polakami. Najważniejsze zadanie przed nimi
EUROSPORT
deszcz, ulewa, noc
Uwaga na ulewy. Noc nie będzie spokojna
METEO
Petr Fiala - Antonio Costa
Premier zapowiada koalicję przeciw ETS2. Konferencji nie było
BIZNES
Karol Nawrocki w Waszyngtonie
"Jeśli prezydent tego nie robi, narusza reguły"
Polska
Noc, burza
Gdzie jest burza? W tym pasie najmocniej pada
METEO
imageTitle
Świątek myślami w Westeros. Kultowy serial wciągnął tenisistkę
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzostwa świata bez Polaków w konkurencjach elity mężczyzn
EUROSPORT
Burza, piorun, noc
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
METEO
imageTitle
Niespodzianka w finale debla kobiet
EUROSPORT
Biały Dom
Gala MMA w Białym Domu. Amerykańskie media o szczegółach
Świat
Marcin Przydacz
Notatka "trafiła do najważniejszych osób w państwie". "Byłem jej autorem"
Polska
Trzech podejrzanych trafiło do aresztu
Porwanie z brutalnym finałem w lesie. Zatrzymali trzy osoby
Katowice
imageTitle
Udany debiut Brzęczka. Zwycięskie otwarcie eliminacji mistrzostw Europy
EUROSPORT
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa
Światowa premiera. Nowy film Jana Komasy w Toronto
Kultura i styl
Pożar w gminie Kórnik
Zaczęło się od przyczepy. Ogień przeniósł się na dom
Poznań
epa12352528
Katastrofa po katastrofie. Ratownicy pomagają mężczyznom, ale nie kobietom
Świat
Deszcz, noc, burze
Nocą będzie grzmieć i mocno padać
METEO
Katarzyna Stoparczyk
Nie żyje Katarzyna Stoparczyk
Rzeszów
Brytyjski premier sir Keir Starmer i wicepremier Angela Rayner dzień przed konferencją Partii Pracy w Liverpoolu
Ministra od mieszkalnictwa zrezygnowała ze stanowiska po zaniżeniu podatku od mieszkania
Najnowsze
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Pierwsza taka sytuacja od czasu COVID-19
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica