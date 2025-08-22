Logo strona główna
Świat

Dziesiątki ataków na oddziały położnicze. Każda placówka trafiona co najmniej cztery razy

Skutki rosyjskiego ataku rakietowego
Atak Rosjan na Ukrainę. Naloty między innymi na Kijów i Lwów
Źródło: TVN24, Reuters
"Guardian" donosi, że od 2022 roku Rosja przeprowadziła ponad 2 tysiące ataków na ukraińskie placówki medyczne, w tym 81 na oddziały położnicze i sale porodowe. W 2024 roku w Ukrainie odnotowano najniższy na świecie wskaźnik urodzeń i najwyższy wskaźnik śmiertelności.

W każdym ukraińskim szpitalu "kobiety i pracujący tam personel narażają się na straszliwe niebezpieczeństwo: krążące drony, artylerię, pociski balistyczne i celową degradację infrastruktury opieki zdrowotnej. Ryzykują życiem, by dać nowe życie krajowi, w którym na każde narodziny dziecka przypadają trzy zgony" – opisuje "The Guardian".

Według przytoczonych danych statystycznych amerykańskich służb wywiadowczych CIA, w 2024 roku Ukraina miała najniższy wskaźnik urodzeń i najwyższy wskaźnik śmiertelności na świecie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zmasowany atak na Kijów, uderzenie w szpital położniczy w Odessie

Poród w czasie ataku

Dziennikarze "Guardiana" odwiedzili Charków w północnej Ukrainie, gdzie w tamtejszym szpitalu przed wojną przyjmowano około 1 tysiąc porodów rocznie, a w ubiegłym roku liczba ta spadła do niecałych 440. Jak informują dziennikarze, dwie trzecie kobiet w wieku rozrodczym wyjechało z miasta. Do placówki zgłasza się za to więcej kobiet z okolicznych miejscowości, w których szpitale przestały pracować na skutek wojny.

W reportażu opisano atak rosyjskiego drona na budynek oddziału położniczego głównego charkowskiego szpitala, do którego doszło pod koniec lipca. "W wyniku wybicia okien i rozprysku szkła na łóżkach, kobiety, niektóre w ciąży, inne z noworodkami, a jedna w trakcie porodu, zostały przewiezione do innej placówki. Wszystkie były w szoku, a rodząca potrzebowała pilnego cesarskiego cięcia. Personel szybko przeprowadził operację, dzięki czemu matka i dziecko przeżyły" – czytamy w artykule.

Rosyjskie ataki na placówki medyczne

W rozmowie z dziennikarzami lekarze powiedzieli, że wojna pogłębia i tak już duży stres u kobiet w ciąży, co wpływa na wystąpienie powikłań medycznych oraz załamań nerwowych.

Opowiedzieli oni dramatyczną historię młodej matki, która odmówiła zabrania dziecka do domu po tym, gdy dowiedziała się, że jej mąż zginął na froncie. Obecnie szpital zatrudnia psychologa.

Skutki rosyjskiego ataku rakietowego
Skutki rosyjskiego ataku rakietowego
Źródło: MYKOLA TYS/PAP/EPA

- Martwiłam się, że szpital może zostać zaatakowany, ale nie miałam wyboru i musiałam urodzić – powiedziała 30-letnia Olha Szewela, kołysząc synka Zahara, który miał dopiero jeden dzień. Matka wraz z noworodkiem trafili do szpitalnego schronu zaledwie kilka godzin po porodzie, gdy w Charkowie doszło do prawie 20 eksplozji.

Obok oddziału położniczego w Słowiańsku, który jest ostatnim działającym w okupowanym przez Ukrainę Donbasie, reporterzy "Guardiana" dotarli też do Chersonia na południu Ukrainy. Dawniej w tym mieście przyjmowano od 1,5 tys. do 2 tys. porodów rocznie, obecnie jest ich ok. 120. Od początku 2025 r. zginęło tutaj ok. 100 osób, a 1,1 tys. zostało rannych.

Gwałtowny wzrost liczby martwych urodzeń

Gazeta podała, że od początku wojny w 2022 roku chersoński szpital położniczy nr 2 został pięciokrotnie uszkodzony w następstwie rosyjskich ataków i obecnie funkcjonuje pod ziemią, w zaadaptowanej piwnicy, gdzie znajdują się sale porodowe, operacyjne i pooperacyjne.

- W Chersoniu nie ma placówki medycznej, która zostałaby trafiona mniej niż cztery lub pięć razy – poinformował ordynator oddziału położniczego Petro Marenkowski. - Jesteśmy w 100 procentach pewni, że Rosja celowo nas atakuje – dodał.

dzieciaki16
Rosjanie zaatakowali szpital dziecięcy. "Chcę, żeby cały świat to zobaczył"
Nocne ataki w Ukrainie
Seria ataków, wśród rannych dzieci. "Rosja nie spieszy się z zakończeniem wojny"
Atak na szpital dziecięcy w Kijowie
Myślała, że zabiera dziecko w bezpieczne miejsce. "Niech będą przeklęci!"

Ordynator stwierdził, że ciągły stres związany z nieustającymi działaniami wojennymi oznacza u kobiet wyższe ryzyko poronień, częstsze krwotoki i zwiększoną liczbę interwencji chirurgicznych.

"Sytuacja pogorszyła się w ciągu prawie dziewięciu miesięcy okupacji miasta w 2022 roku, kiedy ludzie ukrywali się w domach, a kobiety nie miały dostępu do opieki medycznej, wtedy nastąpił gwałtowny wzrost liczby martwych urodzeń" – zauważyła brytyjska gazeta.

- Nie da się wymazać okropności, przez które przeszliśmy w czasie tej wojny – powiedziała 35-letnia Kateryna Osecymska, która w czasie okupacji miasta przez Rosjan była w ciąży ze swoim najmłodszym dzieckiem. Jak wspomniała, nie miała wówczas dostępu ani do lekarzy, ani do opieki medycznej. – Ale moją wielką nadzieją jest to, że moje dziecko przeżyje i będzie miało szansę cieszyć się dzieciństwem – podsumowała.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MYKOLA TYS/PAP/EPA

UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica