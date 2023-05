Zatrzymania z powodu córki Ławrowa. Prezydent Gruzji: rodzina wyjechała, ślub nie odbędzie się

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 451 dni. Sześć osób, wśród nich 11-letni chłopiec, zostało rannych w wyniku ostrzału miasta Toreck - poinformował szef obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Rosyjskie wojsko użyło do ataków systemów Grad. Kyryłenko zaapelował do cywilów, by w miarę możliwości ewakuowali się z zagrożonego ostrzałami terenu. Władze obwodu zaporoskiego poinformowały z kolei o ostrzelanych przyfrontowych wioskach w ich regionie i zniszczeniu prawie 90 domów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.