Witali Nowy Rok, ale nie przerwali protestu. Zasiedli przy kilkusetmetrowym stole

Tysiące Gruzinów witało Nowy Rok na głównej ulicy Tbilisi, znów łącząc się w sprzeciwie wobec rządzących. Tym razem demonstrowali w szczególny sposób - zasiadając wspólnie do ciągnącego się przez kilkaset metrów stołu na alei Rustawelego.

Wtorek był 33. dniem nieprzerwanie trwającego protestu, który wywołała decyzja rządu o zawieszeniu do 2028 roku negocjacji o wejściu Gruzji do UE.

Protestujący w Tbilisi przywitali 2025 rok przy jednym wspólnym stole Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images)

"To był dla nas bardzo trudny rok"

- To był dla nas bardzo trudny rok, walczymy o wolność, demokrację i przyszłość w Unii Europejskiej. Mamy wystarczająco dużo sił i determinacji, by przez kolejne dni czy tygodnie kontynuować nasz protest - powiedział Guram, student medycyny.

Kobieta o imieniu Mariami przyznała, że z dużą nadzieją patrzy na 2025 rok. - To co złe musi się skończyć. Wierzę, że w najbliższej przyszłości dojdzie do zmiany na scenie politycznej i odbędą się prawdziwe, niesfałszowane wybory parlamentarne - dodała.