J.D. Vance leci na Grenlandię. Bez oficjalnego zaproszenia

Wiceprezydent USA J.D. Vance poinformował, że wraz z żoną złoży w piątek wizytę na Grenlandii. Polityk stwierdził, że "sprawdzi, co się dzieje z bezpieczeństwem na Grenlandii". Władze wyspy oraz duński rząd ostro skrytykowały wcześniej wizytę amerykańskiej delegacji, uznając ją za przejaw braku szacunku. Początkowo na wyspę miała przylecieć tylko Usha Vance - by uczestniczyć w obchodach lokalnego święta.

W zamieszczonym na platformie X filmie wideo, J.D. Vance stwierdził, że zapowiadana na czwartek wizyta jego żony Ushy na Grenlandii wzbudziła tyle podekscytowania, że "nie chce, by bawiła się tak dobrze sama" i postanowił, że do niej dołączy. Wiceprezydent oznajmił, że uda się na wyspę w piątek i odwiedzi stacjonujących na wyspie żołnierzy Sił Kosmicznych i "sprawdzi, co się dzieje z bezpieczeństwem na Grenlandii".