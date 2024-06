Śledczy prowadzą poszukiwania Michaela Mosleya, brytyjskiego lekarza celebryty. 67-latek zaginął na Simi – greckiej wyspie, należącej do archipelagu Dodekanez. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w środę, około godziny 13:30. Opuścił wówczas plaże, na której przebywał wraz z żoną i wybrał się spacer do centrum miejscowości Simi, stolicy wyspy – informuje BBC. Żona Mosleya poinformowała władze o jego zaginięciu jeszcze tego samego dnia, około godziny 19:30. Przeprowadzone w kolejnych godzinach poszukiwania nie pozwoliły na zlokalizowanie Brytyjczyka – dodaje "The Guardian". Zgodnie z informacjami, jakie dziennik otrzymał od lokalnej policji w akcję poszukiwawczą 67-latka zaangażowani są obecnie funkcjonariusze, strażacy i przedstawiciele "wszystkich możliwych służb". Pomocy udzielają też wolontariusze.

Michael Mosley zaginął na wyspie Simi. Poszukiwania brytyjskiego lekarza trwają

W próbę odnalezienia Michaela Mosleya włączono straż przybrzeżną, która patroluje części wybrzeża Simi. W tym celu użyto również drona. Jak ustalił "The Guardian", w najbliższym czasie do akcji ma także zostać włączony helikopter. Planowane jest także wykorzystanie psów tropiących. - W tej chwili nie wykluczamy żadnego scenariusza - przekazał brytyjskiemu dziennikowi policjant z Simi pytany o potencjalne przyczyny zaginięcia lekarza.

Mosley znany jest w Wielkiej Brytanii za sprawą licznych występów telewizyjnych, w większości w programach poświęconych tematyce zdrowego stylu życia i odchudzania. Występował m.in. w cyklu BBC "Trust Me, I'm A Doctor", programie "Michael Mosley: Who Made Britain Fat?" Channel 4 czy w dokumencie "Infested! Living With Parasites" w BBC Four, w ramach którego przez sześć tygodni żył z tasiemcem w jelitach. Sławę lekarzowi przyniosła też opracowana przez niego dieta 5:2.