Wdarli się do parlamentu i do siedziby rządu. Nie godzą się na porozumienie pokojowe

Demonstranci wdarli się do budynków rządowych w Erywaniu i domagają się dymisji szefa armeńskiego rządu Nikola Paszyniana. To on podpisał porozumienie pokojowe kończące konflikt w Górskim Karabachu. Zdaniem komentatorów, układ oznacza de facto kapitulację Armenii w spornym regionie.