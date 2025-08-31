"Główny cel Putina w Europie". Niemiecki kontrwywiad ostrzega

Merz: nie wiadomo, czy Putin "będzie miał odwagę" spotkać się z Zełenskim Źródło: TVN24

"Przywódca Rosji Władimir Putin postrzega Niemcy jako główny cel w Europie. Rosja prowadzi szeroką działalność przeciwko Republice Federalnej Niemiec" - powiedział wiceszef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Sinan Selen w wywiadzie dla "Welt am Sonntag".

W tym kontekście wymienił cyberataki, rozpowszechnianie dezinformacji oraz ataki sabotażowe. W jego ocenie "wszystko to ma na celu wzbudzenie strachu i niepewności co do naszej demokracji, którą Putin przedstawia jako słabą i dekadencką".

Werbowanie pracowników

Wiceszef BfV odnotowuje, że po wydaleniu z Zachodu setek rosyjskich dyplomatów, Moskwa zmieniła swoją strategię i ograniczyła szpiegostwo prowadzone z ambasad i konsulatów. Zamiast tego mocniej skoncentrowała się na innych działaniach, wśród których Selen wymienia "nielegalne przerzucanie migrantów do Niemiec" oraz "próby wpłynięcia na proces polityczny".

Selen zwraca uwagę, że rosyjskie służby wywiadowcze coraz częściej próbują w Niemczech werbować pracowników z dostępem do tajnych i wrażliwych danych. BfV ma odnotowywać zwiększoną liczbę osób, które zgłaszają się do tego urzędu, twierdząc, że rosyjskie służby próbowały je zwerbować.

Ostrzeżenie przed "miłosną pułapką"

Wiceszef BfV ostrzega przy tym przed "klasyczną pułapką miłosną, czyli wplątaniem się w udawane relacje romantyczne z osobą podstawioną przez Rosjan". Przyznaje, że część osób decyduje się na współpracę z Rosjanami z próżności czy dla korzyści finansowych.

"W obliczu napiętych relacji z Rosją niemiecki kontrwywiad musiał zmienić priorytety" - przyznaje Selen. Teraz głównym celem ma być obrona przed ingerencją ze strony obcych i wrogich mocarstw, na dalszy plan zeszło przeciwdziałanie terroryzmowi i przemocy związanej z ruchami ekstremistycznymi.

