Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Główny cel Putina w Europie". Niemiecki kontrwywiad ostrzega

Władimir Putin
Merz: nie wiadomo, czy Putin "będzie miał odwagę" spotkać się z Zełenskim
Źródło: TVN24
Wiceszef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Niemiec ostrzega przed Rosją. Urzędnik zauważa, że po wydaleniu wielu rosyjskich dyplomatów, Kreml szuka innych sposobów, by sabotować Niemcy. Wymienia niektóre z nich.

"Przywódca Rosji Władimir Putin postrzega Niemcy jako główny cel w Europie. Rosja prowadzi szeroką działalność przeciwko Republice Federalnej Niemiec" - powiedział wiceszef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Sinan Selen w wywiadzie dla "Welt am Sonntag".

W tym kontekście wymienił cyberataki, rozpowszechnianie dezinformacji oraz ataki sabotażowe. W jego ocenie "wszystko to ma na celu wzbudzenie strachu i niepewności co do naszej demokracji, którą Putin przedstawia jako słabą i dekadencką".

Władimir Putin
Władimir Putin
Źródło: SPUTNIK POOL

Werbowanie pracowników

Wiceszef BfV odnotowuje, że po wydaleniu z Zachodu setek rosyjskich dyplomatów, Moskwa zmieniła swoją strategię i ograniczyła szpiegostwo prowadzone z ambasad i konsulatów. Zamiast tego mocniej skoncentrowała się na innych działaniach, wśród których Selen wymienia "nielegalne przerzucanie migrantów do Niemiec" oraz "próby wpłynięcia na proces polityczny".

Selen zwraca uwagę, że rosyjskie służby wywiadowcze coraz częściej próbują w Niemczech werbować pracowników z dostępem do tajnych i wrażliwych danych. BfV ma odnotowywać zwiększoną liczbę osób, które zgłaszają się do tego urzędu, twierdząc, że rosyjskie służby próbowały je zwerbować.

Ostrzeżenie przed "miłosną pułapką"

Wiceszef BfV ostrzega przy tym przed "klasyczną pułapką miłosną, czyli wplątaniem się w udawane relacje romantyczne z osobą podstawioną przez Rosjan". Przyznaje, że część osób decyduje się na współpracę z Rosjanami z próżności czy dla korzyści finansowych.

Odbierali migrantów z granicy i wieźli do Niemiec
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odbierali migrantów z granicy i wieźli do Niemiec

Lublin

"W obliczu napiętych relacji z Rosją niemiecki kontrwywiad musiał zmienić priorytety" - przyznaje Selen. Teraz głównym celem ma być obrona przed ingerencją ze strony obcych i wrogich mocarstw, na dalszy plan zeszło przeciwdziałanie terroryzmowi i przemocy związanej z ruchami ekstremistycznymi.

OGLĄDAJ: Rabota w Polsze
pc

Rabota w Polsze

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL

Udostępnij:
TAGI:
RosjaWładimir PutinNiemcy
Czytaj także:
shutterstock_1490982746
Sklepy otwarte. Dziś jedna z niewielu takich niedziel
BIZNES
Opuszczone budynki na wyspie Poveglia
Wenecjanie przejęli wyspę. Turyści mile widziani, choć nie ma prądu i wody
Wanda Woźniak
Strefa Gazy, głód, katastrofa humanitarna, Palestyńczycy
Rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy. Lokalne władze podały nowy bilans
Świat
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał seniorów, wystawił im mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
WARSZAWA
Powodzie w północnym Pakistanie
Dobytek półtora miliona ludzi pod wodą. "Bezprecedensowy kryzys"
METEO
imageTitle
Horror na pożegnanie z US Open. Linette odpadła w deblu
EUROSPORT
Friz i Wersow wzięli ślub. Pokażą go na wielkim ekranie
Z małego ekranu na wielki. Friz i Wersow monetyzują własny ślub
Polska
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
Alexus Grynkewich
To on stanie na czele misji pokojowej w Ukrainie?
Świat
imageTitle
Cierpiący Majchrzak. "Było jeszcze gorzej"
EUROSPORT
Donald Trump
"Chodzi o etos wojownika". Trump ominie Kongres?
Świat
Donald Tusk
Tusk opublikował nagranie. Mówi o "prawdziwym cudzie"
Polska
Deszcz, grad
Te opady są tutaj prawdziwą sensacją. Naukowcy zbadali ich powstanie
METEO
imageTitle
To ona będzie kolejną rywalką Świątek. Znają się doskonale
EUROSPORT
imageTitle
Bohater Polaków zaskoczył po meczu
EUROSPORT
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na S17. Zmieniali koło, nie żyją
Lublin
imageTitle
Akcja meczu w wykonaniu Świątek. A to nie wszystko
EUROSPORT
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Komunikat MSZ. Sikorski ostrzega: ewakuacja nie zawsze możliwa
Polska
Deszcz burza lato
Ostrzeżenia IMGW. Tam ulewy nie odpuszczają
METEO
Donald Tusk
Przystanek w Polsce i spotkanie na granicy z Białorusią
Polska
shutterstock_2611663737
Złość, rozdrażnienie i smutek. To mogą być objawy lęku przed szkołą
Anna Bielecka
Ciało Mohammada Sinwara znaleziono w tunelu
Hamas potwierdza, że ich przywódca nie żyje
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Odnaleziona kamera, ujawnione nagrania, rada dla Nawrockiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Putin składa wizytę w Chinach. Zdjęcie z maja 2024 roku
Putin rozpoczął swoją "bezprecedensową" wizytę
Świat
imageTitle
Świątek bez ogródek. "Co mogłam zrobić?"
EUROSPORT
GettyImages-2232936769sss
Waleczna Świątek. Awans po świetnym widowisku
EUROSPORT
Gorąco, ciepło, słońce, chmury, burza
Taki będzie ostatni dzień wakacji
METEO
imageTitle
Uraz przeszkadzał Majchrzakowi już w poprzednim meczu
EUROSPORT
imageTitle
Brazylijczycy za mocni. Bolesna porażka polskich siatkarzy
EUROSPORT
imageTitle
Emocje buzowały do końca. Polacy z drugim wielkim zwycięstwem
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica