Zatrzymana separatystka prosi Putina o pomoc

Jewgienija Gucul, przywódczyni prorosyjskiego regionu Mołdawii, Gagauzji, zwróciła się do przywódcy Rosji Władimira Putina o to, by wykorzystał "wszystkie możliwe mechanizmy dyplomatyczne, polityczne i prawne, aby wywrzeć presję na władze Mołdawii". Kilka dni temu Gucul została zatrzymana na lotnisku w Kiszyniowie w związku z dochodzeniem w sprawie nielegalnego finansowania prorosyjskiej partii Sor.