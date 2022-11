Prezydent USA Joe Biden spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem

"Oczekiwania wobec tego spotkania są bardzo niskie"

Zdaniem eksperta dynamika rywalizacji i większość kwestii konfliktowych pozostanie także po spotkaniu. Będzie to jednak moment, w którym okaże się, czy obie strony są w stanie określić granice pogarszania się stosunków. - To może się wydawać banalnie oczywistym celem, ale to prawdopodobnie pierwszy raz, gdy jest to tak wyraźnym celem dla obu stron w ostatnich latach - ocenia Small.