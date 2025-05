Friedrich Merz wybrany na kanclerza. Udało się za drugim razem Źródło: TVN24

Donald Tusk pogratulował Friedrichowi Merzowi wyboru na kanclerza Niemiec i zapowiedział, że w środę nowy szef niemieckiego rządu przybędzie z wizytą do Warszawy. Tego dnia ma też odwiedzić inną europejską stolicę.

"Gratulacje dla Friedricha Merza! I do zobaczenia jutro w Warszawie, kanclerzu" - napisał na platformie X Donald Tusk. Odniósł się w ten sposób do wyboru tego polityka na kanclerza Niemiec. Nastąpiło to jednak dopiero w ponownym wtorkowym głosowaniu, bo w pierwszym do uzyskania wymaganego poparcia zabrakło mu kilku głosów.

Tusk przypomniał przy tym, że w środę nowy szef rządu naszych zachodnich sąsiadów odwiedzi Warszawę. Tego dnia ma też odwiedzić Paryż.

Tusk już wcześniej zapowiadał wizytę Merza w Warszawie

O tym, że Merz rozpocznie swoje urzędowanie od wizyty w Warszawie i Paryżu, Tusk informował już w połowie kwietnia. A to przy okazji odejścia z funkcji niemieckiego kanclerza Olafa Scholza.

"Kanclerz Olaf Scholz kończy swoją misję spotkaniem w Warszawie, a kanclerz Friedrich Merz zacznie urzędowanie od wizyt w Warszawie i Paryżu. Polska jest dziś kluczowym partnerem dla wszystkich liczących się sił w Europie. Czy to się komuś podoba, czy nie" - pisał wówczas szef polskiego rządu.

