Zamachy w Paryżu z 2015 roku. Główny oskarżony zeznawał przed sądem

Zamachy z 2015 roku spowodowały głęboką traumę we francuskim społeczeństwie. Były najkrwawszymi we współczesnej historii kraju, śmierć w nich poniosło 130 osób, a około 400 zostało rannych.

Główny oskarżony: nikogo nie zabiłem i nie skrzywdziłem

"Jak mógł zrobić to, co zrobił?"

Rzecznik rodzin tych, którzy zginęli, powiedział, cytowany przez BBC, że nie spodziewają się, że kiedykolwiek zrozumieją motywację. - Kiedy na niego patrzę, to jest to po prostu uczucie niezrozumienia. Jak mógł zrobić to, co zrobił? - powiedział telewizji France 2 Philippe Duperron, którego syn został zabity w sali koncertowej Bataclan.