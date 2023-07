2,5-letni Emile zniknął, bawiąc się na podwórku. Przyjechał do dziadków na wakacje

2,5-letni Emile w sobotę po południu bawił się na podwórku przy domu swoich dziadków w miejscowości Vernet w południowej Francji , w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. W pewnym momencie, gdy rodzina szykowała się do wyjazdu na wycieczkę i dziadkowie chcieli wsadzić chłopca do samochodu, zdali sobie sprawę, że dziecko zniknęło - poinformował w rozmowie z francuską stacją BFMTV burmistrz miejscowości François Balique.

Poszukiwania 2,5-latka

Francuskie służby nie wykluczają żadnej hipotezy dotyczącej zniknięcia dziecka. Według miejscowego burmistrza nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do porwania. W rozmowie z BFMTV zwrócił on uwagę, że miejscowość jest "ślepym zaułkiem", nie ma w niej wielu turystów, a dzieci mogą się swobodnie przemieszczać. - Żyjemy jak większa rodzina, jeśli dziecko wymknie się z pola widzenia, nie martwimy się, bo cała społeczność czuwa - wskazał.