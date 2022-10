Paryż wstrząśnięty zabójstwem 12-letniej Loli. Jej ciało znaleziono w kontenerze

Paryż w szoku po morderstwie 12-letniej uczennicy, której ciało znaleziono w piątek w kontenerze na śmieci na dziedzińcu jej bloku. W związku z tym zdarzeniem aresztowano dwie osoby. Mimo to, mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Ojciec 12-letniej Loli zaalarmował policję po tym, jak jego córka nie wróciła do domu ze szkoły w piątkowe popołudnie. Kilka godzin później w kontenerze przed blokiem w 19. Dzielnicy - w którym ojciec nastolatki pracuje jako dozorca - zgłoszono obecność ludzkich zwłok w przezroczystym plastikowym opakowaniu.

W sobotę nad ranem policja aresztowała główną podejrzaną w sprawie o zabójstwo – pochodzącą z Algierii 24-letnią Dahbię B. Kobieta została zarejestrowana przez kamery monitoringu, jak wchodzi do budynku w towarzystwie Loli. Później było widać, jak 24-latka, wychodząc z budynku, ciągnie za sobą kontener.

W poniedziałek w szkole, do której chodziła Lola, wizytę złożyli ministrowie edukacji Pap Ndiaye i burmistrz Paryża Anne Hidalgo – na miejsce wysłano również zespoły wsparcia psychologicznego.

Paryżanie wstrząśnięci morderstwem 12-letniej Loli

- Świat się wywrócił do góry nogami – powiedziała gazecie miejscowa kobieta. – Na wszelki wypadek dziś rano szłam za moim synem do szkoły – powiedziała. – Od teraz również mam zamiar go odbierać. Jeśli kończy lekcje o 16.30, wyjdę z pracy o 16 – dodała.