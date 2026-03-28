W Paryżu udaremniono zamach na Bank of America

Według agencji prasowej AFP do zatrzymania doszło około godziny 3:30 w nocy z piątku na sobotę, gdy zamachowiec próbował podłożyć bombę przy wejściu do Bank of America przy rue de la Boetie w zachodniej części centrum Paryża.

Ładunek był domowej roboty i składał się z pięciolitrowego pojemnika wypełnionego płynem, najpewniej paliwem, do którego dołączony był zapalnik.

Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone wydziałowi antyterrorystycznemu brygady kryminalnej i paryskiej policji sądowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wybuch przed ambasadą USA. Zatrzymani

Druga osoba poszukiwana po próbie zamachu w Paryżu

Francuski dziennik "Le Parisien" przekazał, że na miejscu zdarzenia była obecna druga osoba, która uciekła i jest poszukiwana. Paryska policja odmówiła komentarza.

- Jesteśmy świadomi sytuacji i komunikujemy się z władzami - powiedział agencji Reuters rzecznik Bank of America.

- Gratulacje dla zespołu szybkiego reagowania policji, który zeszłej nocy udaremnił brutalny atak terrorystyczny w Paryżu - oświadczył minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez. - Czujność jest nadal na wyższym poziomie niż kiedykolwiek. Gratuluję siłom bezpieczeństwa i wywiadowi, które pod moim nadzorem są w pełni zmobilizowane w obecnej sytuacji międzynarodowej - dodał.

W związku z wojną USA i Izraela z Iranem służby bezpieczeństwa w wielu krajach działają w stanie wyższej gotowości.

