Świat Spalony samochód i list z groźbami. Influencerka na celowniku mafii?

Ulice Marsylii Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Obatala-photography / Shutterstock.com

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Informację jako pierwszy opublikował "Le Parisien", a za nim kolejne francuskie media. Według tych doniesień samochód influencerki Carli Moreau został podpalony przed jej domem w Marsylii w nocy ze środy na czwartek. Na miejsce wezwano straż pożarną, która ugasiła płomienie. Jak podają media, w skrzynce na listy funkcjonariusze policji znaleźli list z groźbami podpisany "DZ Mafia". To jedna z najgroźniejszych organizacji przestępczych we Francji.

Według BFM TV prokuratura w Marsylii wszczęła śledztwo w trybie natychmiastowym. Wiadomo, że w Moreau nie przebywała w tym czasie w domu. Jej ostatnie wpisy w mediach społecznościowych wskazują, że 29-latka znajduje się obecnie w Monako. Jak dotąd nie zabrała publicznie głosu w sprawie podpalenia.

Czym jest DZ Mafia

DZ Mafia to organizacja wywodząca się z Marsylii. Dzięki zdominowaniu rynku handlu narkotykami, z lokalnego gangu w niedługim czasie stała się jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa Francji - zauważył Reuters. Według danych Francuskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień, wartość tamtejszego rynku narkotykowego w latach 2010-2023 wzrosła niemal trzykrotnie - z 2,3 mld euro do 6,8 mld euro.

Zaledwie kilkadziesiąt godzin przed pożarem ewakuowany ze swojego domu i objęty ochroną policji został Christophe Rivenq, burmistrz miasta Ales oddalonego około 160 km od Marsylii. Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez przekazał, że podjął taką decyzję gdyż - według wiarygodnych danych wywiadowczych - DZ Mafia planowała wkrótce przeprowadzić zamach na tego polityka. Wcześniej w tym miesiącu Rivenq znalazł w skrzynce na listy naboje kalibru 9 mm, a na jego domu namalowano grafitti z groźbami - podało Narodowe Biuro ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną (PNACO).

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Redagował AM