Pociąg wykoleił się we Francji
O wykolejeniu się w piątek wieczorem pociągu pasażerskiego na północy Francji poinformowała prefektura departamentu Sekwana Nadmorska. Pociąg przewoził 180 pasażerów i obsługiwał trasę Rouen-Caen.
Minister spraw wewnętrznych Francji Philippe Tabarot przekazał w serwisie X, że skład wypadł z torów w okolicy miejscowości Cléon. Dodał, że na miejscu pracuje 140 strażaków, a on sam monitoruje sytuację.
Jak podała prefektura w komunikacie, pociąg wykoleił się około godziny 19.45. Ruch na tej trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.
Ponad 40 osób rannych w wypadku pociągu
Najpierw prefektura i minister transportu Philippe Tabarot poinformowali, że wstępny bilans wypadku to około 20 rannych. Następnie przedstawiciele prefektury, wypowiadając się dla mediów na miejscu zdarzenia, przekazali, że ranne zostały 43 osoby.
Telewizja BFMTV podała, powołując się na źródło policyjne, że pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden z wagonów upadł, a cztery wypadły z szyn. Ruch na tej trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.