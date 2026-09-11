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Świat

Pociąg wykoleił się we Francji

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Interwencja francuskich służb bezpieczeństwa
Interwencja francuskich służb bezpieczeństwa
Źródło zdj. gł.: GUILLAUME SALIGOT/AFP/EastNews
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Regionalny pociąg pasażerski wykoleił się na północy Francji, na trasie między Rouen a Caen. Ranne zostały 43 osoby. Pociąg przewoził 180 pasażerów.

O wykolejeniu się w piątek wieczorem pociągu pasażerskiego na północy Francji poinformowała prefektura departamentu Sekwana Nadmorska. Pociąg przewoził 180 pasażerów i obsługiwał trasę Rouen-Caen.

Minister spraw wewnętrznych Francji Philippe Tabarot przekazał w serwisie X, że skład wypadł z torów w okolicy miejscowości Cléon. Dodał, że na miejscu pracuje 140 strażaków, a on sam monitoruje sytuację.

Jak podała prefektura w komunikacie, pociąg wykoleił się około godziny 19.45. Ruch na tej trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.

Ponad 40 osób rannych w wypadku pociągu

Najpierw prefektura i minister transportu Philippe Tabarot poinformowali, że wstępny bilans wypadku to około 20 rannych. Następnie przedstawiciele prefektury, wypowiadając się dla mediów na miejscu zdarzenia, przekazali, że ranne zostały 43 osoby.

Miejsce, w którym wykoleił się pociąg
Miejsce, w którym wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: Google Maps

Telewizja BFMTV podała, powołując się na źródło policyjne, że pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden z wagonów upadł, a cztery wypadły z szyn. Ruch na tej trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.

Źródło: PAP
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Tagi:
FrancjapociągiWypadkiWypadek
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