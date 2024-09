Oskarżono mnie o zabicie dziecka. To szokujące - mówi w rozmowie z francuskimi mediami kobieta, która pół roku temu odnalazła czaszkę Emile'a. Okoliczności śmierci chłopca, którego poszukiwania śledziła nie tylko Francja, pozostają niejasne.

Kobieta, opisywana przez francuskie media jako Sadia twierdzi, że zauważyła czaszkę dziecka na środku ścieżki, gdy spacerowała w pobliżu miejscowości Vernet pod koniec marca tego roku. - Pomyślałam, że to ten chłopiec, że to jego czaszka. Nie wiem dlaczego, ale byłam tego pewna - przyznała 60-latka w rozmowie ze stacją RTL w piątek. Dzięki odkryciu służby zlokalizowały również ubranie należące do Emile'a Soleila. Następnie prokuratura w Aix-en-Provence poinformowała o odnalezieniu szczątków dwuipółlatka.