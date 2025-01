Nie chciała seksu, sąd uznał ją winną rozwodu. Przełomowe orzeczenie

Nieuzasadniona ingerencja w sferę seksualności

Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków prawnych we Francji kobieta wniosła w 2021 roku - blisko dekadę po rozwodzie - sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). W czwartek ETPC orzekł, że francuskie sądy naruszyły prawo kobiety do poszanowania życia prywatnego. "W niniejszej sprawie Trybunał nie był w stanie wskazać żadnego powodu, który mógłby usprawiedliwić ingerencję władz publicznych w sferę seksualności" - podał ETPC w oświadczeniu.