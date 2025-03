Macron chce znów lecieć do Trumpa, tym razem z Zełenskim i Starmerem

Primas rozmawiała z reporterami po cotygodniowym posiedzeniu francuskiego gabinetu. Poinformowała, że prezydent Francji Emmanuel Macron rozważa ponowną podróż do USA , aby spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem . Macron chciałby udać się do Waszyngtonu wspólnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

Spotkania z Macronem i Zełenskim

We wtorek Trump wygłosił przemówienie podczas połączonej sesji obu izb amerykańskiego Kongresu. Trwało ponad półtorej godziny, wojnie w Ukrainie Trump poświęcił niespełna cztery minuty. Trump mówił, że dostał "ważny list" od Zełenskiego. Zacytował fragment, w którym ukraiński przywódca zadeklarował gotowość, "by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju" oraz podpisania z USA umowy o minerałach. Amerykański prezydent dodał następnie: - Doceniam ten list. Dostałem go przed chwilą. Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój.