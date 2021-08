Prezydent Francji Emmanuel Macron krytykuje władze Libanu

Emmanuel Macron, który jest głównym inicjatorem programu pomocy dla Libanu, powiedział, że klasa polityczna tego państwa jest winna jego dramatycznej sytuacji gospodarczej i "gra na zwłokę" w kwestii wyjaśnienia przyczyn wybuchu, do którego doszło 4 sierpnia 2020 roku. W eksplozji w bejruckim porcie zginęło 214 osób, a ponad 6,5 tysięcy zostało rannych.

- Libańscy przywódcy, zdaje się, stawiają na strategię przeciągania, czego żałuję i myślę, że jest to historyczna i moralna porażka – powiedział Macron podczas przemówienia otwierającego jako gospodarz międzynarodowej konferencji darczyńców, której celem jest zebranie co najmniej 350 milionów dolarów na rzecz Libanu - podała agencja Reutera.

Prezydent Francji, który odwiedził Bejrut dwukrotnie po wybuchu, ocenił, że libańscy politycy nie są w stanie podnieść kraju z upadku, w jakim pogrążył go kryzys ekonomiczny w połączeniu ze skutkami tragedii sprzed roku.

- Kryzys, który przeżywa Liban, nie jest ciosem ślepego losu, ani jego fatalnym zrządzeniem. Jest pochodną porażek indywidulanych i zbiorowych (polityków) i niewybaczalnej dysfunkcji (systemu) - oświadczył Macron, który nakłonił do udziału w konferencji na rzecz Libanu około 40 państw.

Biden oferuje pomoc

- Żadna pomoc nie będzie wystarczająca, jeśli przywódcy polityczni Libanu nie zaangażują się w wykonanie koniecznej pracy, zreformowanie gospodarki i walkę z korupcją. To ma fundamentalne znaczenie. I trzeba to rozpocząć teraz - oznajmił prezydent USA w przekazie wideo, w którym zwrócił się do uczestników międzynarodowej konferencji.