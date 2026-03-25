Demokratka wygrywa w rodzinnym okręgu Trumpa

Emily Gregory, właścicielka firmy i żona wojskowego, ubiegała się o urząd po raz pierwszy. W wyborach uzupełniających pokonała republikanina Jona Maplesa, który w styczniu otrzymał od Donalda Trumpa "pełne i całkowite poparcie" - pisze CNN.

- Kiedy zaczynaliśmy, nikt nie myślał, że to możliwe. Myśleli, że oszaleliśmy - mówiła po zamknięciu lokali. - Ale ja znałam naszą społeczność. Wiedziałam, że zasługuje na coś lepszego. Na lidera, który będzie o nią walczył - mówiła.

Democrat Emily Gregory will win a special state House election in a Palm Beach district that includes President Donald Trump's Florida home of Mar-a-Lago, CNN's Decision Desk projects, adding another special election win to a recent string of victories around the country for… pic.twitter.com/vsQwkeI3gQ — CNN (@CNN) March 24, 2026 Rozwiń

Demokratka wygrywa w okręgu Trumpa

Urodzony w Nowym Jorku Donald Trump w 2019 roku zmienił miejsce zamieszkania, wskazując Mar-a-Lago w Palm Beach jako swój adres. Choć urzęduje w Białym Domu, nadal bardzo często przebywa w swojej posiadłości na Florydzie. Z informacji podanych przez CNN wynika, że teraz jego okręg wyborczy będą reprezentować demokraci nie tylko w Senacie i Izbie Reprezentantów na waszyngtońskim Kapitolu, ale też w Izbie Reprezentantów stanu Floryda. W wywiadzie udzielonym CNN Gregory zapewniała, że sam ​​Trump nie miał znaczenia dla jej kampanii. Skupiła się bowiem na "sprawach, które są najważniejsze dla rodzin na Florydzie". - Wszyscy odczuwamy wzrost kosztów życia i ostatnia rzecz, jakiej potrzebują dziś rodziny na Florydzie to benzyna po cztery dolary (cztery dolary za galon - czyli mniej niż 15 zł za ok. 3,8 litra - red). Ma nadzieję, że uda jej się porozmawiać z Trumpem, ale zastrzega: - Moim priorytetem będą wszyscy spośród 180 tys. rezydentów dystryktu 81. Do wszystkich będę przykładać jednakową wagę. Komentatorzy podkreślają, że zwycięstwo Gregory to zapowiedź tego, co może wydarzyć się podczas listopadowych wyborów "połówkowych" (midterms). "Jeśli demokraci mogą wygrać na podwórku Trumpa, to na pewno mogą też wygrać w każdym innym miejscu w kraju. Naprzód, do listopada! - BBC cytuje wpis Kena Martina, przewodniczącego Krajowego Komitetu Demokratów.