"Śledztwo o charakterze kryminalnym" po przerwaniu kabla na dnie Bałtyku

Siedmiu członków załogi statku Eagle S jest objętych śledztwem i ma zakaz opuszczania Finlandii - poinformowała we wtorek fińska policja. Statek został zatrzymany w Zatoce Fińskiej, a następnie odholowany do portu w Porvoo. Jednostka podejrzewana jest o przerwanie kabla energetycznego położonego na dnie Bałtyku.

Tankowiec miał przerwać kabel

Eagle S miał prawdopodobnie przerwać 25 grudnia kabel EstLink 2, który biegnie po dnie Bałtyku i łączy Finlandię z Estonią . Ponadto istnieją podejrzenia, że statek jest częścią rosyjskiej floty cieni, która służy Moskwie do omijania sankcji i eksportowania ropy i innych surowców. Ich sprzedaż daje Rosji środki na wojnę przeciwko Ukrainie .

Śledczy fińskiej Centralnej Policji Kryminalnej podejrzewają, że uszkodzenie kabla EstLink 2 mogło zostać spowodowane przez kotwicę pływającego pod banderą Wysp Cooka statku Eagle S, który wykonywał rejs z Petersburga w stronę Egiptu z ok. 35 tys. ton rosyjskiej benzyny. Sprawa formalnie jest badana jaka akt wandalizmu i zniszczenia mienia. Również 25 grudnia uszkodzone zostały cztery podmorskie kable do transmisji danych: trzy między Finlandią a Estonią oraz jeden prowadzący z Finlandii do Niemiec. Nie ustalono jeszcze, czy zdarzenia te są ze sobą powiązane.