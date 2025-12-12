Miss Meksyku wybrana na Miss Universe Źródło: CNN

Miss Finlandii 2025 Sarah Dzafce została pozbawiona tytułu po zaledwie trzech miesiącach od koronacji. Wszystko z powodu zdjęcia, które na początku grudnia zostało wrzucone do sieci, a zostało wykonane przez jej znajomą. Ukazywało, jak Dzafce, będąc w restauracji, palcami robi sobie "skośne oczy". Całość opatrzona była podpisem odnoszącym się do jedzenia "chińszczyzny".

Gest, który wykonała, przez wielu uznany został za rasistowski i obraźliwy wobec Azjatów. Decyzję o odebraniu korony przedstawiono w czwartek podczas konferencji prasowej w Helsinkach.

Miss bez tytułu za zdjęcie z restauracji

Komitet organizacyjny Miss Finlandii oświadczył, że nie akceptuje rasizmu ani dyskryminacji w żadnej formie. - Szacunek, równość i godność człowieka to wartości, którymi powinna kierować się Miss Finlandii i to nie podlega negocjacjom - tłumaczyła na konferencji przewodnicząca komitetu, Sunneva Sjögren.

Swoją decyzję komitet uzasadnił tym, że miss reprezentuje nie tylko siebie, ale całą Finlandię. Poinformowano także, kto przejmie tytuł. Nową Miss Finlandii została Tara Lehtonen, pierwsza wicemiss, wyłoniona podczas konkursu zorganizowanego we wrześniu.

Według kulturoznawczyni, z którą rozmawiała fińska gazeta "Iltalehti" zdjęcie, które była już Miss Finlandii opublikowała w mediach społecznościowych, było przejawem staromodnego humoru, który nie pasuje do dzisiejszych czasów.

- Musimy zdać sobie sprawę, że niektóre rzeczy, które kiedyś były akceptowalne, nie są już akceptowalne - komentowała Tuija Saresma, profesor kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii. Choć zwraca też uwagę na fakt, że w Finlandii zdania są podzielone i zdaniem wielu gest przedstawiony przez 23-latkę był przejawem "poczucia humoru". - Uważam, że śmianie się z czegoś takiego, to dość staromodny żart. Staromodny i oklepany. Świat jest pełen lepszych tematów do żartów - podsumowała.

To pierwszy raz w historii fińskiego konkursu piękności, kiedy komitet organizacyjny zdecydował o odebraniu tytułu.

Sarah Dzafce - kim jest

Sarah Dzafce, urodziła się w Oulu na północy Finlandii. Jej matka jest Finką, a ojciec pochodzi z Kosowa. Reprezentowała Finlandię podczas tegorocznego konkursu Miss Universe.

23-latka wyraziła ubolewanie z powodu zdjęcia wykonanego w restauracji. Zapewniła, że nie akceptuje rasizmu i dyskryminacji, których sama doświadczyła w życiu. Jak podaje gazeta "Iltalehti", 23-latka wyjaśniała jednocześnie, że zdjęcie było "całkowicie wyrwane z kontekstu".