Świat

Miss Finlandii tylko przez trzy miesiące. Traci tytuł za jedno zdjęcie z restauracji

Sarah Dzafce
Miss Meksyku wybrana na Miss Universe
Źródło: CNN
Sarah Dzafce została w czwartek pozbawiona korony Miss Finlandii. Stało się to z powodu skandalu, który wywołało jedno wrzucone do sieci zdjęcie. "Miss reprezentuje nie tylko siebie, ale całą Finlandię" - uzasadnił swoją decyzję komitet organizacyjny konkursu piękności.

Miss Finlandii 2025 Sarah Dzafce została pozbawiona tytułu po zaledwie trzech miesiącach od koronacji. Wszystko z powodu zdjęcia, które na początku grudnia zostało wrzucone do sieci, a zostało wykonane przez jej znajomą. Ukazywało, jak Dzafce, będąc w restauracji, palcami robi sobie "skośne oczy". Całość opatrzona była podpisem odnoszącym się do jedzenia "chińszczyzny".

Gest, który wykonała, przez wielu uznany został za rasistowski i obraźliwy wobec Azjatów. Decyzję o odebraniu korony przedstawiono w czwartek podczas konferencji prasowej w Helsinkach.

Miss bez tytułu za zdjęcie z restauracji

Komitet organizacyjny Miss Finlandii oświadczył, że nie akceptuje rasizmu ani dyskryminacji w żadnej formie. - Szacunek, równość i godność człowieka to wartości, którymi powinna kierować się Miss Finlandii i to nie podlega negocjacjom - tłumaczyła na konferencji przewodnicząca komitetu, Sunneva Sjögren.

Swoją decyzję komitet uzasadnił tym, że miss reprezentuje nie tylko siebie, ale całą Finlandię. Poinformowano także, kto przejmie tytuł. Nową Miss Finlandii została Tara Lehtonen, pierwsza wicemiss, wyłoniona podczas konkursu zorganizowanego we wrześniu.

W proteście wyszła z konkursu, własnie została Miss Universe
Dowiedz się więcej:

W proteście wyszła z konkursu, własnie została Miss Universe

Kultura i styl

Według kulturoznawczyni, z którą rozmawiała fińska gazeta "Iltalehti" zdjęcie, które była już Miss Finlandii opublikowała w mediach społecznościowych, było przejawem staromodnego humoru, który nie pasuje do dzisiejszych czasów.

- Musimy zdać sobie sprawę, że niektóre rzeczy, które kiedyś były akceptowalne, nie są już akceptowalne - komentowała Tuija Saresma, profesor kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii. Choć zwraca też uwagę na fakt, że w Finlandii zdania są podzielone i zdaniem wielu gest przedstawiony przez 23-latkę był przejawem "poczucia humoru". - Uważam, że śmianie się z czegoś takiego, to dość staromodny żart. Staromodny i oklepany. Świat jest pełen lepszych tematów do żartów - podsumowała.

To pierwszy raz w historii fińskiego konkursu piękności, kiedy komitet organizacyjny zdecydował o odebraniu tytułu.

Sarah Dzafce
Sarah Dzafce
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP

Sarah Dzafce - kim jest

Sarah Dzafce, urodziła się w Oulu na północy Finlandii. Jej matka jest Finką, a ojciec pochodzi z Kosowa. Reprezentowała Finlandię podczas tegorocznego konkursu Miss Universe.

23-latka wyraziła ubolewanie z powodu zdjęcia wykonanego w restauracji. Zapewniła, że nie akceptuje rasizmu i dyskryminacji, których sama doświadczyła w życiu. Jak podaje gazeta "Iltalehti", 23-latka wyjaśniała jednocześnie, że zdjęcie było "całkowicie wyrwane z kontekstu".

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: PAP, Iltalehti

Źródło zdjęcia głównego: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP

Finlandia
