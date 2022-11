Szef kancelarii Viktora Orbana: Węgry ratyfikują przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO przed Turcją

Węgry ratyfikują przystąpienie Finlandii oraz Szwecji do NATO przed Turcją. Nie będą ostatnim państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, które to zrobi – oświadczył na środowej konferencji prasowej szef kancelarii premiera Viktora Orbana, Gergely Gulyas.

Wcześniej w listopadzie Gergely Gulyas mówił, że "Finlandia i Szwecja, to nasi sojusznicy i mogą na nas liczyć". Poinformował wówczas, że węgierski parlament będzie głosował nad przystąpieniem dwóch krajów do NATO jeszcze w tym roku, ale najpierw musi zająć się przyjęciem rozwiązań wymaganych przez Komisję Europejską do odblokowania środków unijnych.