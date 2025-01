"Financial Times": Musk chce doprowadzić do zmiany premiera

Elon Musk, amerykański miliarder i zaufany współpracownik przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa , poszukuje sposobu na podkopanie rządu brytyjskiego premiera Keira Starmera, który szedłby dalej niż jego agresywne wpisy w internecie wymierzone w polityków Partii Pracy. "Uważa, że zachodnia cywilizacja jest zagrożona" - powiedziało dziennikowi "Financial Times" jedno ze źródeł. Gazeta powołuje się na źródła zbliżone do szefa SpaceX i Tesli.

"FT": Musk chce doprowadzić do zmiany premiera

Atak na brytyjskie władze

Próby zmiany lidera partii

Musk a polityka europejska

Do jego działań odniosła się już część europejskich polityków. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski pytany w poniedziałek, czy Elon Musk będzie chciał wpływać m.in. na wybory prezydenckie w Polsce, odparł, że to dobre pytanie do Muska. - Zdaje się, że już próbuje to robić w Wielkiej Brytanii - stwierdził.