19-letni Filip zginął w walkach pod Pokrowskiem. Uroczyste pożegnanie w Kijowie

Ukraina. Ostatnie pożegnanie polskiego ochotnika

19-latek zginął 19 stycznia w okolicach Pokrowska w obwodzie donieckim. - Był żołnierzem 25. Brygady Powietrznodesantowej, pododdziału uderzeniowych kompleksów bezzałogowych "Rubak". Zajmował się wyposażeniem ciężkich dronów, którymi atakujemy siły przeciwnika i dostarczamy amunicję na pierwszą linię frontu - powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z towarzyszy broni Filipa. - Ten chłopak był naprawdę zaangażowany w to, co robił. Takich ludzi rzadko się dzisiaj spotyka – dodał.

Na ceremonię przyjechali z Anglii rodzice polskiego ochotnika: Angelika Kuza i Marcin Antosiak, którzy w rozmowie z dziennikarzami zdradzili, iż nie wiedzieli o planach syna wyjazdu do Ukrainy. - Po maturze w Cambridge, gdzie mieszkamy, planował, że pójdzie do angielskiego wojska, a potem do szkoły oficerskiej w Londynie. Pojechał jednak na Ukrainę - mówili dziennikarzom.