Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Fala protestów w Europie. We Francji zatrzymano ponad 400 osób

|
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protesty i niezadowolenie społeczne we Francji. Zatrzymano ponad 400 osób
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Tysiące osób wyszły w sobotę na ulice miast we Francji, Niemczech i Portugalii. Protestujący domagali się między innymi niższych kosztów życia, większych inwestycji w edukację i ochronę zdrowia. Większość demonstracji przebiegła spokojnie, ale nie obyło się bez starć z policją.

Setki tysięcy osób wyszły w sobotę na ulice Paryża i innych francuskich miast. Protestowano m.in. przeciwko rosnącym kosztom życia, a młodzież domagała się zmian w systemie rekrutacji na studia.

- Mija właśnie miesiąc od rozpoczęcia naszych demonstracji. Przez ten czas od rządu dostaliśmy jedynie ochłapy. Domagamy się likwidacji selekcji na studia i utworzenia 250 tysięcy nowych miejsc na uczelniach. Tymczasem rząd zapowiada stworzenie 15 tysięcy miejsc, choć w tym roku zlikwidowano ich 10 tysięcy. To skandal - mówi Sabrine Kharbach, rzeczniczka związku licealistów.

Sobotni protest w Paryżu
Sobotni protest w Paryżu
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA

422 osoby zatrzymane we Francji

Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez ocenił w sobotę wieczorem, że demonstracje przebiegły spokojnie. Jednocześnie poinformował o 422 osobach zatrzymanych i powiedział, że we wszystkich miastach działały grupy wandali.

Nunez oskarżył grupy "ultralewicy" o ataki na funkcjonariuszy - mówił w tym kontekście o ataku na policjanta w Paryżu z użyciem tzw. koktajlu Mołotowa. Policjant został lekko ranny.

Protesty w Paryżu
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Protest przeciwko rosnącym kosztom utrzymania oraz cięciom w usługach publicznych w Paryżu (31 października 2026 roku)
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA

Dodał, że na platformach społecznościowych pojawiły się wezwania do zgromadzeń o godz. 20 po to, by wykorzystując noc, gdy przypada święto Halloween, "przyjść w maskach i dokonywać rabunków, zniszczeń, atakować budynki publiczne". - Zachowamy czujność przez cały wieczór i noc, siły porządkowe są na miejscach we wszystkich miastach - zapewnił Nunez.

Protest w Paryżu w sobotę, 31 października 2026 roku
Protest w Paryżu w sobotę, 31 października 2026 roku
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA

Związki zawodowe i organizacje młodzieży licealnej i studenckiej poinformowały, że w całym kraju demonstrowało w sobotę prawie 500 tysięcy ludzi, w tym 200 tysięcy w Paryżu. MSW oszacowało liczbę uczestników na 320 tysięcy w całym kraju. Prefektura Paryża uznała, że w demonstracji w stolicy wzięło udział 70 tysięcy osób.

We Francji zatrzymano ponad 400 osób
We Francji zatrzymano ponad 400 osób
Źródło zdjęcia: FIRAS ABDULLAH/PAP/EPA

Protesty na tle socjalnym trwają trzeci weekend z rzędu. Wcześniej, we wrześniu, francuscy licealiści rozpoczęli blokady szkół i akcje protestu, domagając się poprawy warunków nauki i zmiany systemu rekrutacji na studia - Parcoursup. Poparli ich studenci, związki zawodowe i ugrupowania lewicowe. Na fali tych wystąpień pojawiły się wezwania do protestów nawiązujących do ruchu "żółtych kamizelek" z lat 2018-19, pod hasłami sprzeciwu wobec rosnących kosztów życia.

Protesty także w Niemczech

Do demonstracji młodych doszło również w Niemczech. W większości miast protesty przebiegały pokojowo, jednak we Frankfurcie nad Menem doszło do starć z policją. Kilku funkcjonariuszy zostało rannych.

Jak przekazał szef MSW Hesji Roman Poseck, policjantów zaatakowała około 100-osobowa grupa osób o skrajnie lewicowych motywacjach. Poseck przekazał, że jeden z policjantów może być ciężko ranny. Jego zdaniem potwierdziły się ostrzeżenia, iż do demonstracji przyłączą się środowiska skrajnie lewicowe zdolne do przemocy. - Zaatakowali masowo policję butelkami, kamieniami i pirotechniką - powiedział szef MSW Hesji, cytowany przez portal dziennika "Die Welt".

Podczas protestów w Niemczech doszło do starć z policją
Podczas protestów w Niemczech doszło do starć z policją
Źródło zdjęcia: CHRISTOPHER NEUNDORF/PAP/EPA

Wcześniej policja rozwiązała demonstrację we Frankfurcie nad Menem, po tym jak protestujący wielokrotnie rzucali petardami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy. W odpowiedzi policjanci użyli armatki wodnej.

Niemiecka młodzież wyszła na ulice
Niemiecka młodzież wyszła na ulice
Źródło zdjęcia: Buesra Tasdemir/PAP/EPA

Podobnie było w Hamburgu, gdzie uczestnicy protestu odpalali petardy oraz rzucali w policjantów fajerwerkami i butelkami. Ostatecznie służby użyły dwóch armatek wodnych.

W Kolonii policja wycofała się przed napierającymi demonstrantami, wśród których odpalano petardy. Funkcjonariusze wezwali następnie uczestników do zejścia z ulicy na chodnik albo rozejścia się, a wobec tych, którzy tego nie zrobili, kilkakrotnie użyli armatki wodnej. Potem sytuacja nad brzegiem Renu się uspokoiła.

W Berlinie odbyła się demonstracja, w której według policji wzięło udział od 3 do 3,5 tysiąca osób. Dominowały hasła antyfaszystowskie i propalestyńskie, wielokrotnie odpalano fajerwerki, a wielu uczestników miało zasłonięte twarze.

W większości niemieckich miast protesty młodych organizowane przez inicjatywę "Gen Z regelt" przebiegały pokojowo. Część demonstracji zatrzymano z powodu naruszeń zakazu zasłaniania twarzy. Według policji podczas nielicznych protestów odpalano materiały pirotechniczne, a w Hamburgu demonstranci podpalili kosze na śmieci i barierki odgradzające plac budowy.

Ogólnokrajowe protesty w Niemczech
Ogólnokrajowe protesty w Niemczech
Źródło zdjęcia: Buesra Tasdemir/PAP/EPA

Inicjatywa podała, że w 12 miastach w protestach wzięło udział łącznie ponad 68 tysięcy osób. Media piszą o kilkudziesięciu tysiącach uczestników. Ogólnokrajowych danych policji na razie nie ma, a w niektórych miastach szacunki służb są niższe niż liczby podawane przez organizatorów.

Demonstranci domagają się między innymi zwiększenia inwestycji w edukację, opiekę zdrowotną i ochronę klimatu. Chcą też pokazać swój sprzeciw wobec obowiązkowej służby wojskowej. Opowiadają się również za silniejszym włączeniem młodych ludzi w decyzje polityczne. 

Antyrządowe protesty w Portugalii

Protesty odbyły się również w Portugalii. W sobotę wieczorem kilka tysięcy osób demonstrowało przeciwko rosnącym kosztom życia. Główne protesty zorganizowano w Lizbonie oraz Porto.

Największy protest przeszedł przez lizbońską starówkę, z placu Luisa Camoesa na plac Rossio, gdzie manifestanci rozbili namioty. Deklarują, że przenocują w nich pomimo policyjnych zakazów.

W Lizbonie manifestanci rozbili namioty
W Lizbonie manifestanci rozbili namioty
Źródło zdjęcia: MANUEL DE ALMEIDA/PAP/EPA

Namioty rozbili również demonstranci na położonym w centrum Porto placu Jana I Dobrego. Podczas protestu skandują hasła przeciwko rządowi premiera Luisa Montenegro oraz portugalskim służbom policyjnym: "Życie jest zbyt drogie!", "Montenegro do dymisji!", "Mieszkania dla każdego!".

Głównym postulatem protestujących w Lizbonie i Porto jest obniżenie kosztów życia, w szczególności zahamowanie przez rząd rosnących cen wynajmu mieszkań w dużych miastach.

Demonstranci w rozmowach z mediami apelują też o zaprzestanie używania siły przez policję wobec osób odmawiających opuszczenia miejsc manifestacji. Do interwencji policji doszło przed tygodniem w Lizbonie oraz w Porto.

Protesty w sprawie prawa do mieszkania w Portugalii
Protesty w sprawie prawa do mieszkania w Portugalii
Źródło zdjęcia: MANUEL DE ALMEIDA/PAP/EPA

W sobotę mniejsze protesty odbyły się w kilku innych portugalskich miastach, m.in. w Bradze, Faro, Beja, Viana do Castelo, a także w Funchal.

Pierwsze protesty przeciwko wysokim kosztom życia i polityce mieszkaniowej rządu rozpoczęły się w portugalskich miastach 10 października. Rząd zapowiedział, że pozwoli na organizację wieców, z wyjątkiem rozbijania przez demonstrantów obozowisk w centrum miast.

Źródło: PAP/tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaProtesty w ParyżuNiemcyPortugalia
Czytaj także:
imageTitle
Poświęcił zdrowie dla reprezentacji. "Palec jak kiełbaska"
EUROSPORT
Lotto
Czwarte takie losowanie z rzędu
BIZNES
Trybunał Konstytucyjny
Byli prezesi Trybunału: nie istnieje inna droga
Polska
Rower (zdjęcie ilustracyjne)
Wielka zmiana dla małych rowerzystów. Będą mogli się uczyć jazdy na drogach rowerowych
Filip Czekała
imageTitle
Przyszedł Wiedźmin i wyczarował zwycięstwo
EUROSPORT
Natalia Zakrzewska-Sobczak i Dorota Oyrzanowska
Oklaski, muzyka i śmiech. Tak też mogą wyglądać pogrzeby
Dariusz Gałązka
Wiceminister finansów: w luce VAT zeszliśmy poniżej średniej europejskiej
Ponad 150 spółek, dziesiątki tysięcy fałszywych faktur na 900 milionów
WARSZAWA
Mieszkańcy wywiesili transparenty na skrzyżowaniu z ulicą Parkową, która prowadzi do kompostowni
Skarżą się na "uciążliwości zapachowe". "Kto mi teraz kupi tu dom?"
Kujawsko-Pomorskie
Iliana Jotowa i Andrej Giurow
Obecna prezydentka i były premier. Kto zostanie głową państwa?
Świat
imageTitle
Wygrał 64. raz! Wrócił na tron
EUROSPORT
Światowe media o konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego
"Eskalacja walki o władzę". Światowe media o konflikcie wokół Trybunału
Polska
58 min
pc
Niezatapialny Bibi. "Izrael musi dojść do ściany, żeby coś się zmieniło"
Ciekawe czasy
Dwie osoby nie żyją po wypadku na drodze wojewódzkiej 835
Auta zderzyły się z ciągnikiem. Dwie osoby nie żyją
Lublin
imageTitle
Nieznane kulisy wypadku najlepszego kolarza. "Byłem szczęśliwy, że żyję"
EUROSPORT
Pomnik został, tablica zniknęła. I to nie jedna. Trump pisze na nowo historię USA
Pomnik został, tablica zniknęła. Trump "przepisuje na nowo" historię USA
Renata Gluza
Trybunał Konstytucyjny
Orędzie Tuska, Sąd Najwyższy zwołuje zgromadzenie, branża motoryzacyjna w kryzysie
WARTO WIEDZIEĆ
lewy2GettyImages-2302460731
Kapitalny Lewandowski. Nie tylko gol
EUROSPORT
Bez nich TVN24 nie byłaby taka sama
Bez nich TVN24 nie byłaby taka sama
Tomasz-Marcin Wrona
Znane osoby, które pożegnaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Wzruszali, zachwycali, inspirowali. Tak ich zapamiętamy
Świat
Znani Polacy, którzy odeszli w 2026 roku
Znani Polacy, którzy odeszli w minionym roku
Polska
Unijny komisarz odpowiedzialny za praworządność Michael McGrath
Komisarz UE: TK musi działać zgodnie z orzecznictwem TSUE
Polska
1 godz 12 min
pc
Magdalena Cielecka: nie zamierzam się tłumaczyć
Piotr Jacoń. Bez polityki
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prawniczy węzeł gordyjski próbują rozplątać eksperci
Polska
Donald Trump przybył do Mar-a-Lago na przyjęcie z okazji Halloween
Trump na imprezie halloweenowej. "Zaprosiłbym Zełenskiego"
Świat
Binance
FBI wprost: za kradzież 6 mld dolarów z kryptowalut odpowiada Korea Północna
Świat
Marek Safjan
Safjan o Trybunale Konstytucyjnym. "Była to instytucja czysto pozorna"
FAKTY PO FAKTACH
Aleksandar Vuczić i Viktor Orban
Były prezydent Serbii ugościł Orbana w swoim domu. "Wrócimy!"
Świat
Trwa spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z przedstawicielami Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem i Włodzimierzem Skalikiem
Pilne konsultacje w Pałacu. Kto pojawił się u prezydenta
Polska
Zbigniew Kapiński
Sąd Najwyższy będzie obradował na temat TK. Jest termin
Polska
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Jest nowy komunikat dotyczący Trybunału Konstytucyjnego
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica