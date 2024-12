Wyprodukowany dla Polski myśliwiec F-35 "Husarz" odbył w poniedziałek w Teksasie swój pierwszy los testowy - poinformował w poniedziałek portal The Aviationist. Samolot ma jeszcze w grudniu trafić do bazy Ebbing w Arkansas, gdzie rozpocznie się szkolenie polskich pilotów.

Lot testowy "Husarza"

Według zapowiedzi koncernu Lockheed Martin jeszcze w tym roku do bazy w Ebbing trafi drugi taki myśliwiec, a do końca 2025 roku ma zostać tam dostarczonych sześć kolejnych egzemplarzy. Do Polski pierwsze F-35A trafią w 2026 roku, najpierw do bazy w Łasku, a w 2027 roku do bazy w Świdwinie.