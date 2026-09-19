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Świat

F-16 przechwycił samolot, który naruszył przestrzeń nad ośrodkiem Donalda Trumpa

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Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
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Myśliwiec F-16 przechwycił w sobotę samolot, który naruszył zakaz lotów w przestrzeni powietrznej nad ośrodkiem prezydenckim w Camp David, gdzie przebywał prezydent USA Donald Trump.

Jak podało w oświadczeniu wojsko USA, do incydentu doszło o godzinie 7.50 rano czasu lokalnego (godzina 13.50 w Polsce) nad Thurmont w stanie Maryland, niecałe 10 km od miejsca, gdzie przebywa obecnie prezydent.

Podczas manewru F-16 należący do Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) wyrzucił flary, by zasygnalizować samolotowi lotnictwa ogólnego, że wleciał w przestrzeń objętą zakazem lotów. "Samolot został bezpiecznie odeskortowany" - napisano w oświadczeniu.

Nad Camp David w Maryland obowiązuje obecnie zakaz lotów obejmujący przestrzeń w promieniu 10 mil (16 km) od ośrodka. Restrykcje są wprowadzane na czas pobytu prezydenta, który spędza tam weekend.

Źródło: PAP
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Tagi:
USADonald Trump
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