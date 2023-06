Polacy na European Youth Event w Strasburgu. Pojechali pokazać, że "Polska jest i będzie członkiem wspólnoty"

- To naprawdę super, że tak wielu młodym ludziom zależy na Unii Europejskiej - mówi Mikołaj Turek, studiujący w Paryżu Polak. Wraz z kolegami i koleżankami z całej Europy uczestniczył w dniach 9-10 czerwca w European Youth Event w Strasburgu. Zebrane w trakcie spotkania pomysły zostaną przedstawione członkom Europarlamentu w październiku. Młodzi aktywiści rozmawiali m.in. o wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją, migracją, czy praworządnością.

Do Strasburga zjechali młodzi ludzie z całej Europy. Przez dwa dni dyskutowali w Parlamencie Europejskim nad przyszłością UE i wyzwaniami przed którymi stoi Wspólnota. Wiek - od 16 do 30 lat. Dlaczego akurat 16 lat? W czterech państwach UE na swoich reprezentantów do Europarlamentu można głosować właśnie od 16. roku życia.

- Pojechałem na EYE, aby pokazać, że Polska jest i będzie członkiem europejskiej wspólnoty (...) Koledzy z innych krajów widzą, jak polski rząd łamie konstytucję, a także w jak nieludzki sposób traktuje społeczność LGBTQI+. Nasze pokolenie nie zgadza się na uprawianie takiej polityki, dlatego bierzemy sprawy w swoje ręce - mówił Mateusz Domalążek, członek Platformy Europejskich Technokratów. Dla niego szczególnie ważne były dyskusje o tym jak walczyć z dyskryminacją osób LGBTQI+, a także jak przeciwdziałać dezinformacji w sieci w dobie coraz powszechniejszych cyberataków. - Szczególnie cenna była wymiana doświadczeń z rówieśnikami z takich krajów jak Turcja oraz Węgry. Będę mocno trzymał kciuki, by realizowali swoje europejskie wizje - podsumował. - Na pewno zrobiła na mnie wrażenie liczba młodych ludzi którzy przyjechali na ten Event z całej Europy ale nie tylko. To naprawdę super, że tak wielu młodym ludziom zależy na Unii Europejskiej - wtóruje mu Mikołaj Turek, student 3. roku prawa na Université Paris Nanterre.

Więcej młodych w wyborach do parlamentu UE

Spotkanie otworzyła na sali plenarnej Europarlamentu Roberta Metsola, przewodnicząca PE. Maltańska polityk odpowiadała na pytania, m.in. o dostęp do aborcji w takich krajach jak Polska, Malta czy Rumunia, nielegalną migrację, czy stosunek PE do sztucznej inteligencji. - W przyszłym tygodniu PE będzie głosować w Strasburgu nad aktem prawnym regulującym zastosowanie sztucznej inteligencji. Chcemy by najbardziej odważna i szczegółowa, a zarazem szeroka legislacja, która w przyszłości obejmie swoim zasięgiem cały świat, zaczęła się właśnie od nas - mówiła. Europosłowie mają przyjąć pierwszy na świecie zestaw zasad zarządzających ryzykiem używania sztucznej inteligencji. Chodzi również o uregulowanie wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji, takiej jak ChatGPT - na przykład etykietowanie treści przez nie generowanych.

Data tegorocznej edycji EYE nie jest przypadkowa - dokładnie za rok we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej odbędą się wybory do Europarlamentu. Wydarzenie ma zachęcić młodzież do aktywności społecznej i politycznej. Jak podaje European Youth Forum, młode pokolenie jest najbardziej niedoreprezentowaną grupą w Europarlamencie. Choć 20 proc. populacji Unii Europejskiej to ludzie należący do młodego pokolenia, jedynie 6 proc. członków Europarlamentu to osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat. Średnia wieku wszystkich 751 Eurodeputowanych to 50 lat.

Najmłodszą europosłanką jest pochodząca z Dani Kira Marie Peter-Hansen - do Europarlamentu została wybrana mając 21 lat. Studiowała wówczas ekonomię na Uniwersytecie Kopenhaskim. Roberta Metsola również w młodym wieku próbowała wejść do polityki na forum europejskim - jak przypomniała w trakcie spotkania, kandydowała do PE w wieku 24 lat. Jak sie okazało, bezskutecznie.

