Elżbieta II i Miś Paddington. Nagranie z okazji Platynowego Jubileuszu królowej pokazano przed koncertem

A kiedy zza okna pałacu zaczęły dobiegać dźwięki nieśmiertelnego "We will rock you", Paddington i królowa wtórowali charakterystycznemu klaskaniu i tupaniu, stukając łyżeczkami w filiżanki. Puste, bo przecież Paddington wypił całą herbatę.

Królowej "zależało, żeby pokazać, że to wiele znaczy"

Ponieważ 96-letnia monarchini ma od kilkunastu tygodni problemy z poruszaniem się, było bardzo mało prawdopodobne, że osobiście zobaczy koncert. Na wybudowanych przed Pałacem Buckingham trybunach było natomiast kilkudziesięciu członków rodziny królewskiej, na czele z następcą tronu księciem Karolem i jego żoną księżną Camillą, oraz, drugim w kolejce do tronu, księciem Williamem wraz z księżną Kate i dziećmi. Zabrakło za to młodszego syna Karola, księcia Harry'ego i jego żony, księżnej Meghan, którzy spędzili dzień prywatnie, oraz syna królowej księcia Andrzeja, który jest zakażony koronawirusem.

Gwiazdy na koncercie dla Elżbiety II

Pod koniec koncertu na scenę wyszli książę Karol oraz książę William. Ten drugi mówił o jej - a także zmarłego w zeszłym roku jej męża, księcia Filipa - zaangażowaniu w sprawy ochrony środowiska, zaś książę Karol oddał bardzo osobisty hołd swojej matce. Powiedział zgromadzonym widzom: "tym, co naprawdę budzi ją rano do życia, jesteście wy wszyscy". - Spotykałaś się z nami i rozmawiałaś z nami. Śmiałaś się i płakałaś z nami, a co najważniejsze, byłaś z nami przez te siedemdziesiąt lat. Zobowiązałaś się służyć przez całe życie - i nadal to robisz. Nadal tworzysz historię - mówił.