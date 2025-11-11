Logo strona główna
300 "najbardziej niebezpiecznych więźniów" trafiło do nowego megawięzienia. Wśród nich były wiceprezydent

Ekwador. Transfer więźniów do megawięzienia
Ekwador. Starcia gangów ze strażnikami w więzieniu, 14 ofiar śmiertelnych
Źródło: Reuters
Pierwszych 300 więźniów, określonych przez władze jako "najbardziej niebezpiecznych", trafiło do nowego megawięzienia w Ekwadorze. To obiekt, który docelowo pomieści ponad 800 osadzonych. W pierwszym transporcie znalazł się m.in. skazany za korupcję były wiceprezydent kraju Jorge Glas.

O pierwszym transporcie przestępców do nowego megawięzienia poinformował w poniedziałek w serwisie X prezydent Ekwadoru Daniel Noboa. "Przestępczość chciała rzucić wyzwanie Ekwadorowi (...). Dziś Ekwador odpowiedział czynami" - napisał. Polityk dodał, że do więzienia Encuentro przewiezionych zostało "pierwszych 300 najbardziej niebezpiecznych" więźniów. Załączył zdjęcia, na których widać osadzonych otoczonych przez strażników, siedzących na podłodze, z ogolonymi głowami, ubranych w pomarańczowe kombinezony.

Później Noboa opublikował dwa kolejne zdjęcia z więzienia. "Witamy w nowym domu. Wkrótce przybędą inni przestępcy" - napisał. Choć nie wymienił go z nazwiska, agencja Reutera wskazuje, że na zdjęciach widoczny jest były wiceprezydent Ekwadoru Jorge Glas, sprawujący swój urząd w latach 2013-2017. Od zeszłego roku odsiaduje on wyrok za korupcję, a w czerwcu tego roku sąd skazał go na kolejne 13 lat więzienia za sprzeniewierzenie publicznych funduszy przeznaczonych na odbudowę obszarów dotkniętych trzęsieniem ziemi w 2016 roku.

Były wiceprezydent ewakuowany z więzienia, osadzeni próbowali go zabić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były wiceprezydent ewakuowany z więzienia, osadzeni próbowali go zabić

Megawięzienie w Ekwadorze

El Encuentro to więzienie o zaostrzonym rygorze, utworzone w prowincji Santa Elena w zachodniej części kraju. Obiekt może pomieścić ponad 800 więźniów. Według portalu "El Unicerso" jego budowa rozpoczęła się w czerwcu 2024 roku dzięki inwestycji o wartości 50 mln dolarów. Placówka, nazywana przez media megawięzieniem, znajduje się on na obszarze obejmującym ponad 30 hektarów, składa się z pięciu pawilonów, czterech dziedzińców, trzech ogrodzeń zabezpieczających i sześciu wież strażniczych o wysokości 9,5 metra. Posiada też systemy używające sztucznej inteligencji do monitorowania bezpieczeństwa obiektu.

Transfer więźniów następuje w ramach walki prezydenta Noboi z gangami działającymi w krajowych zakładach karnych. Więzienia w Ekwadorze są przepełnione, a pomiędzy rywalizującymi grupami przestępczymi często dochodzi do przemocy. Dzień przed transportem, w więzieniu Machala na południowym zachodzie kraju doszło do zamieszek, w których zginęło 31 osadzonych. Minister spraw wewnętrznych John Reimberg poinformował, że zamieszki wybuchły, gdy osadzeni dowiedzieli się, że będą przetransportowani do megawięzienia. Portal Infobae podaje, że od 2021 roku zginęło już ponad 500 więźniów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent: próbowano mnie otruć. "Trzy substancje" w dżemie i czekoladkach

Prezydent: próbowano mnie otruć. "Trzy substancje" w dżemie i czekoladkach

Samochód prezydenta obrzucony kamieniami. Nagranie

Samochód prezydenta obrzucony kamieniami. Nagranie

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: Reuters, Infobae, "El Universo", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/DanielNoboaOk

