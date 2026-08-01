Świat "Eksplozja" w Moskwie. Są doniesienia o ofiarach Oprac. Milena Zawiślińska |

Wybuch w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne Źródło wideo: RIA Novosti Źródło zdj. gł.: Natalia Kolesnikova/Anadolu/Getty Images

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Trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku wybuchu w pobliżu kawiarni w centrum Moskwy - podała w sobotę wieczorem agencja Reuters.

Wybuch w Moskwie. Co wiemy do tej pory

Jak poinformował "The Moscow Times", do eksplozji doszło w restauracji Balzi Rossi na placu Kudrińskim w Moskwie. Portal, cytując kanał 112 na Telegramie, przekazał, że w lokalu trwała impreza zamknięta. Liczbę ofiar i rannych potwierdziło rosyjskie MSW.

Portale "The Moscow Times" i "Meduza" podają - niepotwierdzone na razie - wersje, że miało tam się odbywać "wesele" lub "urodziny generała".

Oficjalnych informacji o przyczynach eksplozji nie podano. Policja otoczyła plac wokół budynku. Restauracja Balzi Rossi znajduje się na placu Kudrińskim na parterze wieżowca w stylu socrealistycznym.

Tekst jest aktualizowany. Wkrótce podamy więcej informacji.