Świat Ekskomunika dla lefebrystów. Komunikat Watykanu Oprac. Aleksandra Sapeta |

Papież odprawił mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Watykan obłożył ekskomuniką łącznie sześciu biskupów lefebrystów. To dwaj dotychczasowi biskupi bractwa i czterej wyświęceni przez nich w środę bez zgody papieża Leona XIV.

W czwartek Watykan oświadczył, że księża i świeccy katolicy należący do bractwa lefebrystów znajdują się w schizmie z Kościołem powszechnym. Wspomniani biskupi pochodzą ze Szwajcarii, USA i Francji.

Dokonali "aktu o charakterze schizmatycznym"

Dekret w tej sprawie podpisał prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kardynał Victor Manuel Fernandez. "Mimo upomnień skierowanych do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, biskup Alfonso de Galarreta, dokonawszy aktu o charakterze schizmatycznym poprzez konsekrację czterech prezbiterów bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlega karom przewidzianym w Kodeksie Prawa Kanonicznego" - czytamy.

"Oświadczam zatem, ze wszystkimi skutkami prawnymi, że zarówno wspomniany biskup Alfonso de Galarreta, jak i Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier popadli ipso facto (tym samym) w ekskomunikę latae sententiae" - dodał kardynał. Ekskomunika latae sententiae oznacza karę kościelną, która następuje automatycznie, w rezultacie samego faktu popełnienia czynu.

Apel do wiernych i duchownych

Dektret stanowi, że mająca siedzibę w Szwajcarii Wspólnota św. Piusa X obecnie udziela sakramentów w sposób bezprawny. Kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy bractwa, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.

Dykasteria Nauki Wiary to najwyższy organ nadzorczy Kościoła katolickiego.

List papieża do lefebrystów

W przeddzień święceń w Szwajcarii papież Leon XIV wystosował list do lefebrystów, prosząc, by odstąpili od swoich planów.

"Przepełniony chrześcijańską miłością, wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi! Zachęcam was, abyście z całą powagą rozważyli dobro duchowe wiernych, ponieważ akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które miłują i których poszukują dla swojego uświęcenia" - napisał papież.

Święcenia lefebrystów bez zgody papieża

Podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin został zapytany o środowe wyświęcenie bez zgody papieża czterech biskupów w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X.

Wyświęcenie lefebrystów, na które nie zgodził się papież, odbyło się w środę w miejscowości Econe w Szwajcarii, gdzie znajduje się ośrodek tradycjonalistów. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych w 1988 roku, w wyniku których też Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów.

Watykański sekretarz stanu kardynał Parolin podkreślił w środę, że odczuwa "wielki ból" z powodu święceń. - Akt tego rodzaju głęboko rani jedność Kościoła - oświadczył. - To akt schizmatyczny, który rozbija jedność Kościoła i który będzie miał konsekwencje - stwierdził. Przypomniał, że święcenia bez zgody papieża obłożone są precyzyjnymi karami.

Komentując to, że lefebryści odrzucają nauczanie Soboru Watykańskiego II, podkreślił: - To jest kamień milowy w historii Kościoła i musi on zostać przyjęty.

Kim są lefebryści?

Bractwo Świętego Piusa X odrzuca kluczowe nauki Soboru Watykańskiego II - przełomowego zgromadzenia biskupów w Watykanie w latach 60., którego celem było wprowadzenie szeregu reform w Kościele powszechnym, w tym oficjalne potępienie wszelkich przejawów antysemityzmu i naprawa stosunków z przedstawicielami innych wyznań - przypomniał Reuters.

Sobór zezwolił też na odprawianie mszy świętej w innych językach niż łaciński. Lefebryści odrzucili tę zmianę, powołując się na potrzebę zachowania uroczystego charakteru obrządku.

Nazwa bractwa pochodzi od nazwiska ich założyciela, arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Lefebryści utrzymują, że wspólnota liczy na całym świecie około 733 duchownych. Ich napięte stosunki z Watykanem trwają od dawna. Twierdzą również, że musieli wyświęcić nowych biskupów, aby dysponować wystarczającą liczbą prałatów do kierowania grupą.

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