Emmanuel Macron i Ursula von der Leyen w Dzień Europy

Prezydent Francji Emmanuel Macron w Parlamencie Europejskim opowiedział się za dalszymi sankcjami wobec Rosji. - Jesteśmy po stronie Ukrainy. Jesteśmy tu, by pomóc państwu ukraińskiemu stawiać opór - oświadczył. W parlamencie wypowiadała się też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która porównała świętowany dziś Dzień Europy z obchodzonym w Rosji Dniem Zwycięstwa. - Z jednej strony autokrata Władimir Putin ma swoją paradę wojskową i jest to jedyna rzecz, którą może zaoferować swoim obywatelom. Z drugiej strony mamy święto demokracji - powiedziała.

- Jesteśmy po stronie Ukrainy. Jesteśmy tu, aby pomóc narodowi i państwu ukraińskiemu stawiać opór. Jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, przyjmowanie uchodźców. Nadal będziemy przyjmować sankcje przeciwko Rosji, których celem jest zatrzymanie wojny. Będziemy też postępować odpowiedzialnie, by doprowadzić do zawieszenia broni i zapobiec rozlaniu się konfliktu na inne części Europy - zadeklarował.