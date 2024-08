Dwie groźne choroby w Hiszpanii. Wiele osób w szpitalach, część zmarła

Hiszpańska regionalna ochrona zdrowia ostrzega przed rozprzestrzeniającymi się na południu kraju dwiema groźnymi chorobami wirusowymi. Na gorączkę zachodniego Nilu zapadło co najmniej 26 osób we wspólnocie autonomicznej Andaluzji. W szpitalu Virgen del Rocio w Sewilli przebywa 46-letni pacjent z silnymi objawami gorączki krwiotocznej krymsko-kongijskiej.

