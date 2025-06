Kłęby dymu widoczne z kilkunastu kilometrów, tysiące ewakuowanych. Ogromny pożar w Tiger Tower

Ogromny pożar w Tiger Tower w Dubaju Źródło: X/@DXBMediaOffice

Kluczowe fakty: Akcja gaśnicza została już zakończona. Ewakuowano 3820 mieszkańców. Nikt nie ucierpiał.

To kolejny pożar, który w ostatnim czasie wybuchł w dubajskim wieżowcu. Pojawiają się pytania o bezpieczeństwo takich konstrukcji w zabudowie miejskiej.

Budynek liczy 77 pięter, ma 280 metrów wysokości i został oddany do użytku w 2011 roku.

Pożar wybuchł w piątek wieczorem na górnych piętrach wieżowca zlokalizowanego w luksusowej dzielnicy Dubai Marina. Jak poinformowały władze, akcja gaśnicza trwała sześć godzin i w tym czasie ewakuowano wszystkich 3820 mieszkańców z 764 mieszkań. Nikt nie odniósł obrażeń.

Kłęby gęstego i ciemnego dymu były widoczne z odległości kilkunastu kilometrów.

Pożar w Tiger Tower w Dubaju Źródło: x.com/DXBMediaOffice

Schładzają konstrukcję

Służby potwierdziły, że pożar został całkowicie ugaszony. Jednak w sobotę po południu z budynku nadal unosił jeszcze dym, co jest efektem standardowej procedury schładzania konstrukcji i zapobiegania ponownemu pojawieniu się ognia.

Konstrukcja budynku jest schładzana Źródło: x.com/DXBMediaOffice

Pożar miał miejsce w jednej z najgęściej zabudowanych dzielnic miasta, popularnej wśród turystów i znanej z wieżowców, położonych tuż nad zatoką i mariną pełną jachtów, które stanowią charakterystyczny element panoramy Dubaju.

Budynek znany też jako Marina Pinnacle liczy 77 pięter, 280 metrów wysokości i został oddany do użytku w 2011 roku.

Dzielnica Dubai Marina Źródło: Shutterstock

Źródło: Google Maps

Pytania o bezpieczeństwo pożarowe w dubajskich wieżowcach

To już kolejny pożar w dubajskich wieżowcach w tym roku. W lutym ogień wybuchł na dachu Dream Tower 1, również w dzielnicy Dubai Marina. W marcu doszło do pożaru w Sulafa Tower, a w maju do incydentu z ogniem na iglicy Almas Tower w dzielnicy Jumeirah Lake Towers. Nigdzie nie odnotowano ofiar.

Choć żaden z tegorocznych pożarów w Dubaju nie zakończył się tragedią, ich liczba i częstotliwość wywołują pytania dotyczące bezpieczeństwa w wysokiej zabudowie miejskiej.

Jedną z głównych przyczyn pożarów w wieżowcach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są łatwopalne panele elewacyjne, które były powszechnie stosowane przed 2016 rokiem. Do częstych przyczyn zaliczają się także wadliwe instalacje elektryczne oraz pożary kuchenne.

Władze Dubaju od kilku lat prowadzą stopniową wymianę łatwopalnych elewacji w starszych budynkach, jednocześnie zaostrzając przepisy przeciwpożarowe.